ММК возглавил список лучших объектов для промышленного туризма

Российский National Geographic назвал Магнитогорский металлургический комбинат (Челябинская область) возглавил список лучших объектов для промышленного туризма в стране.

Как пишет издание, посещение ПАО «ММК» - это уникальный опыт для всех интересующихся промышленностью (и, в частности, производством стали).

В настоящее время промышленный туризм все активнее развивается в России - промпредприятия знакомят со своей деятельностью людей «со стороны».

«Все больше предприятий в разных уголках России открывают для посетителей свои цеха, рабочие подразделения и обслуживающее хозяйство», - отмечает National Geographic.

Об ММК в издании сказано следующее: «Если вы всегда мечтали увидеть, как – нет, не закаляется, а варится сталь, то вам точно сюда».

Кроме того, журнал подчеркивает солидный масштаб производства и развитую инфраструктуру, в том числе туристическую: «Здесь свои дороги (асфальтированные и железные), своя транспортная полиция, свое пожарное депо. И свое же экскурсионное бюро».

Как сообщает управление информации и общественных связей ПАО «ММК», действительно, с 2018-го года комбинат объединил все инициативы, связанные с промтуризмом, в единый проект «Стальной маршрут – экскурсии на ММК», и успешно его реализует.

С момента запуска «Стального маршрута» на предприятии побывали почти 17 тысяч туристов, в том числе более трех тысяч детей.

Компания постоянно совершенствует и развивает это направление, запускает новые маршруты. Сегодня на ММК работают семь туров. Для всех гостей предприятие гарантирует полную безопасность. Перед посещением промплощадки всех туристов экипируют средствами индивидуальной защиты, обеспечивают радио-гид-системой и проводят обязательный видео-инструктаж. А во время пандемии, когда площадка была закрыта для посещения, ММК собственными силами создал видео-цикл виртуальных экскурсий.

«National Geographic Россия» особенно рекомендует маршрут «Укрощение огня», отмечая, что «он предусматривает посещение крупнейшего в стране доменного цеха, где работают горновые, а также одного из впечатляющих своими размерами прокатных станов – толстолистового стана горячей прокатки».

На сайте mmk-tour.ru каждый может «прогуляться» по комбинату, выбрав любую из семи экскурсий.

На предприятии тем временем отмечают, что, продвигая промышленный туризм, ММК выполняет важную социальную миссию, популяризует металлургические профессии и укрепляет бренд Магнитогорска как центра отечественной индустрии.