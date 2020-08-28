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Монтаж новой спецтехники на КМЭЗ контролируют специалисты из Японии

Экономика
Сегодня, 14:51
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В Челябинской области на Кыштымском медеэлектролитном заводе (АО «КМЭЗ», входит в Группу «Русская медная компания») завершился монтаж основного оборудования в строящемся цехе электролиза медной фольги.

Новые электролизеры и аппараты покрытия на завод Кыштыма доставили из Японии. Специалисты страны восходящего солнца контролируют монтаж спецтехники в режиме видеосвязи.

Как сообщает пресс-служба РМК, техника позволит создавать уникальные тончайшие листы, необходимые при производстве сложной электроники и литий-ионных аккумуляторов.

Ежегодно АО «КМЭЗ» планирует выпускать 1200 тонн уникальной фольги толщиной от девяти до 105-ти микрон из медной катанки собственного производства. Цех станет единственным производством медной фольги в России.

Специалисты Кыштымского медеэлектролитного завода устанавливают анодные пластины на ваннах электролизеров и подключают оборудование к электрическим схемам под присмотром японских специалистов.

Завершить монтаж электролизеров АО «КМЭЗ» планирует до конца августа, аппарат покрытия фольги установят в течение трех месяцев. Далее начнется пуско-наладка оборудования, настройка всех систем, корректировка и повышение качества продукции.

СПРАВКА

АО «Кыштымский медеэлектролитный завод» - одно из старейших металлургических предприятий Урала, основанное в 1757 году, приобретен РМК в 2003 году.

Под управлением Русской медной компании завод прошел полное техническое перевооружение: здесь была проведена реконструкция второй анодной печи; создан новый цех электролиза по проекту компании Outotec (Финляндия); построен цех производства медной катанки по технологии Southwire Company (США); проведен капитальный ремонт основного плавильного агрегата завода; оптимизирован процесс электролитического рафинирования меди.

Мощность производства составляет 140 тысяч тонн медной катанки в год и 140 тысяч тонн медных катодов в год.

 

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