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На площадках «ММК Втормет» активно внедряется умная система «1С-Лом»

Экономика
Сегодня, 11:55

Специалисты отдела по развитию и сопровождению обществ Группы ПАО «ММК» компании ООО «ММК-Информсервис» (Челябинская область) разработали новую информационную систему «1С-Лом».

Система позволяет решать вопросы, связанные с автоматизацией приема металлического лома на ломозаготовительных площадках ООО «ММК Втормет», общества Группы ММК.

Приоритетом во время проектирования и разработки данной системы являлись простота оформления документов при приеме лома и взаиморасчетах с ломосдатчиком, а также использование эффективных механизмов контроля, исключающих искажение отчетных данных.

Как сообщает пресс-служба ММК, основные особенности и функциональные возможности системы «1С-Лом» - распределенная архитектура, гибкая система ценообразования, интеграция с оборудованием (весоизмерительные приборы, системы видеонаблюдения, контрольно-кассовая техника) и учетными системами ООО «ММК Втормет».

«1С-Лом» активно внедряется на региональных ломозаготовительных площадках ООО «ММК Втормет», продолжается развитие функционала системы.

Совместно с АО «КУБ» реализована возможность безналичных расчетов с клиентами.

СПРАВКА

ООО «ММК Втормет» (входит в Группу ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат») занимается сбором металлического лома на более чем ста площадках в десяти регионах Российской Федерации.

 

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