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На руднике «Чебачье» предприятие Группы РМК приступило к разработке пятого горизонта

Экономика
Сегодня, 15:40
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На руднике «Чебачье» в Челябинской области АО «Александринская горно-рудная компания» (входит в Группу «Русская медная компания») началась отработка пятого по счету и самого нижнего горизонта на глубине 420 метров.

Как сообщает пресс-служба РМК, его утвержденные запасы составляют около 700 тысяч тонн руды. Приступить к добыче на новом горизонте рудника «Чебачье» планируют в 2022-м году.

Работы по освоению пятого горизонта начались в середине 2018 года с проходки наклонного съезда. В 2019-м было проведено бурение разведочных скважин для уточнения запасов месторождения.

Сейчас на руднике ведутся подготовительные работы. Уже построены подземные сооружения для вспомогательных служб и оборудования. В 2020 году на новом горизонте планируется пройти 300 метров горизонтальных выработок.

В настоящее время добыча на медно-колчеданном месторождении «Чебачье» ведется на трех горизонтах и на двух подэтажах. Последний, «400-й» горизонт, был сдан в эксплуатацию в 2013 году. Пятый, самый глубокий горизонт позволит отработать месторождение до отметки утвержденных балансовых запасов.

СПРАВКА

АО «Александринская горно-рудная компания» специализируется на добыче и первичной переработке медных и медно-цинковых руд. В ее состав входят рудник «Александринский», расположенный в Нагайбакском районе Челябинской области, и рудник «Чебачий», расположенный в Верхнеуральском районе Челябинской области. Обогатительная фабрика находится в Нагайбакском районе, в 2018 году стартовала ее масштабная модернизация.

 

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