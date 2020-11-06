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Надежный способ распорядиться сбережениями для пенсионеров

Экономика
Сегодня, 11:17
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В ноябре и декабре банки традиционно предлагают различные предновогодние вклады. Многие клиенты, в особенности владельцы пенсионных накоплений, задумываются, куда надежнее и выгоднее вложить средства. Длительный вклад гарантирует доход, но что делать, если потребуется снять с него деньги раньше срока? И в то же время хранить накопления «под подушкой» уж точно неэффективно. Как лучше поступить?

В этом году классические депозиты не обеспечивают прежнюю доходность: средняя ставка по вкладам на рынке с начала года снизилась на 1,6 п.п., то есть на четверть. Если накопленные деньги понадобились срочно, ставка будет еще ниже. Более высокий доход могут дать инвестиционные продукты, спрос на которые с начала года вырос практически в полтора раза, но для этого нужно постоянно заниматься кропотливым изучением рынков и брать на себя повышенные риски. Кроме того, инвестиционные продукты не позволяют быстро вывести на счет и снять часть денежных средств, если в них возникла срочная необходимость.

Есть более простая и надежная альтернатива инвестиционным продуктам – параллельно открыть и вклад, и текущий счет для увеличения прибыли от вложенных средств.

Вклад – классический сберегательный продукт с минимальными рисками, который позволяет вложить средства под фиксированный процент на определенный срок. За последний месяц крупные банки начали повышать проценты по депозитам: Сбербанк запустил вклад с доходностью до 4,3% годовых, Россельхозбанк – до 3,7-4,3%, ВТБ – вклад «История успеха» со ставкой от 4,5%. Последний позволяет разместить средства под твердый процент на полтора года и не зависеть от возможного нового снижения ставки Центробанка, вслед за которой ставки по депозитам обычно также начинают снижаться. Дополнительный плюс в том, что если вам все-таки срочно понадобятся деньги со вклада до окончания его срока, то доход за те месяцы, которые деньги пролежали в банке, вы все равно получите – по ставке 3%. Как правило, досрочное расторжение договора по вкладу в других банках обнуляет все накопленные ранее проценты. И еще один совет – если вы уже привыкли расплачиваться в магазинах картой, а не наличными, и тратите по ней не менее 10 тыс. рублей в месяц, то в ВТБ можно бесплатно подключить опцию «Сбережения» и увеличить ставку по вкладу «История успеха» до 5,5%.

Но как быть с пенсией, которая поступает ежемесячно? Для нее подойдет обычный текущий счет, который открывается при получении банковской карты. Для получения пенсии необходимо использовать карту национальной платежной системы МИР: на нее можно получать пенсию и зарплату одновременно, расплачиваться в магазинах и хранить на ней неизрасходованные средства. Чаще всего на текущий счет проценты начисляются в минимальном размере. Но, например, в том же ВТБ пенсионерам начисляют на остаток по счету 4% годовых, и доход получается выше, чем у вкладов в большинстве банков. Для этого нужно оформить Мультикарту и перевести на нее перечисление пенсии из Пенсионного фонда России (это можно сделать прямо в отделении банка) или любого негосудаственного пенсионного фонда. Главное, что вы можете спокойно расходовать свои средства на ежедневные покупки, а на все остальные средства на всех рублевых счетах каждый день будет начисляться сравнимый со вкладом процент, который выплачивается в конце месяца. Такой процент начисляется на сумму до 500 тыс. рублей. Этот продукт выгоден в том числе и для работающих пенсионеров – ведь 4% годовых начисляется на текущий остаток по счету независимо того, из какого источника средства поступили на счет (пенсия, заработная плата, внесение наличных в банкомате и пр.)

Предположим, у вас уже накоплено 100 тыс. рублей, а пенсия составляет 20 тыс. рублей в месяц. Если положить 100 тыс. рублей на вклад на полтора года, а по карте каждый месяц тратить 10 тыс. рублей, то за полтора года (срок действия вклада) общий доход по вкладу и по карте составит порядка 14 тыс. рублей. В частности, по вкладу будет начислен доход 8 277 рублей, а по текущему счету – примерно 5 800 рублей.

Специальные предложения для пенсионеров можно найти и в других российских банках. Чтобы получить наибольший доход с минимальным риском, нужно внимательно изучать условия сберегательных продуктов, а также выбирать для размещения крупный надежный банк с большим числом клиентов и накопленными резервами.

 

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