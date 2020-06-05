Неполная занятость в Челябинской области продолжает расти

В Челябинской области растет численность жителей, которые вынуждены трудиться в режиме неполной рабочей недели по инициативе работодателя.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в главном управлении по труду и занятости населения, по состоянию на третье июня неполное рабочее время по инициативе работодателя трудятся пять тысяч 405 работников на 140 предприятиях области.

По состоянию на начало 2020 года неполная занятость была лишь на 27 предприятиях области. Неполный рабочий день трудились почти в два раза меньше работников - две тысячи 514. На первое апреля было 32 предприятия, обеспечивающих неполную занятость 2922 сотрудников.

Наибольший объем неполной занятости на сегодня зарегистрирован на ООО «ЧТЗ-Уралтрак» (Челябинск) – 1300 работников, на ООО «Агрокомплекс Чурилово», - 557 человек.

Уровень официально зарегистрированной безработицы в области также растет. По данным главного управления по труду и занятости населения области, уровень безработицы на 3 июня составляет 3,07%. На начало года – 1,07%.