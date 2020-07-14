Несколько домов Челябинска переведено в новую зону теплоснабжения, что привело к росту тарифа

В Челябинске несколько домов микрорайона «Западный луч» переведены из зоны теплоснабжения № 01 в зону № 04. Это привело к увеличению тарифа для жителей домов.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе УСТЭК-Челябинск,

«16 июня 2020 года ООО «Теплоэнергосбыт» произвёл переключение многоквартирных домов ЖК "Западный луч» - по улице Труда, №№156В, 158, 162 - из зоны теплоснабжения Челябинского городского округа № 01 в зону № 04», сообщили в АО «УСТЭК-Челябинск».

Единой теплоснабжающей организацией в зоне № 04 является ООО «Теплоэнергосбыт». Для нее министерством тарифного регулирования установлен более высокий, чем в зоне теплоснабжения 01, тариф.

Таким образом, жители домов 156В, 158, 162 по улице Труда получат квитанции с возросшими суммами за коммунальные услуги по отоплению и горячему водоснабжению (подогрев воды).

Так, во втором полугодии при переключении с зоны 01 на зону 04 тариф для населения вырастет на 111 процентов или 142,13 рубля. В период с первого июля по 31 декабря 2020 года льготный тариф для жителей в зоне «01» равен 1 тысяча 354,4 рубля, в зоне 04 – 1 тысяча 455,49 рубля. Для зоны 04 льготный тариф не установлен и применяется экономически обоснованный.

По мнению АО «УСТЭК-Челябинск», такие действия «Теплоэнергосбыт» нарушают права жителей ЖК «Западный луч».

В компании приводят аргументы в обоснование своей позиции. Во-первых, вывод из эксплуатации тепловых сетей невозможен без его согласования с потребителями тепловой энергии (постановление правительства РФ от 06.09.2012 № 889).

Необходимо получать согласие от всех потребителей тепловой энергии, в том числе и от жителей в многоквартирных домах (в случае их непосредственного управления домом).

По сведениям АО «УСТЭК-Челябинск», ООО «Теплоэнергосбыт» не выполнило указанные правила.

АО «УСТЭК-Челябинск направило обращение в администрацию города, прокуратуру города Челябинска и УФАС по Челябинской области с просьбой признать действия ООО «Теплоэнергосбыт» неправомерными, нарушающими права жителей многоквартирных домов ЖК «Западный луч».