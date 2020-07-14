ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Несколько домов Челябинска переведено в новую зону теплоснабжения, что привело к росту тарифа

Экономика
Сегодня, 12:53

В Челябинске несколько домов микрорайона «Западный луч» переведены из зоны теплоснабжения № 01 в зону № 04. Это привело к увеличению тарифа для жителей домов.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе УСТЭК-Челябинск,

«16 июня 2020 года ООО «Теплоэнергосбыт» произвёл переключение многоквартирных домов ЖК "Западный луч» - по улице Труда, №№156В, 158, 162 - из зоны теплоснабжения Челябинского городского округа № 01 в зону № 04», сообщили в АО «УСТЭК-Челябинск».

Единой теплоснабжающей организацией в зоне № 04 является ООО «Теплоэнергосбыт». Для нее министерством тарифного регулирования установлен более высокий, чем в зоне теплоснабжения 01, тариф.

Таким образом, жители домов 156В, 158, 162 по улице Труда получат квитанции с возросшими суммами за коммунальные услуги по отоплению и горячему водоснабжению (подогрев воды).

Так, во втором полугодии при переключении с зоны 01 на зону 04 тариф для населения вырастет на 111 процентов или 142,13 рубля. В период с первого июля по 31 декабря 2020 года льготный тариф для жителей в зоне «01» равен 1 тысяча 354,4 рубля, в зоне 04 – 1 тысяча 455,49 рубля. Для зоны 04 льготный тариф не установлен и применяется экономически обоснованный.

По мнению АО «УСТЭК-Челябинск», такие действия «Теплоэнергосбыт» нарушают права жителей ЖК «Западный луч».

В компании приводят аргументы в обоснование своей позиции. Во-первых, вывод из эксплуатации тепловых сетей невозможен без его согласования с потребителями тепловой энергии (постановление правительства РФ от 06.09.2012 № 889).

Необходимо получать согласие от всех потребителей тепловой энергии, в том числе и от жителей в многоквартирных домах (в случае их непосредственного управления домом).

По сведениям АО «УСТЭК-Челябинск», ООО «Теплоэнергосбыт» не выполнило указанные правила.

АО «УСТЭК-Челябинск направило обращение в администрацию города, прокуратуру города Челябинска и УФАС по Челябинской области с просьбой признать действия ООО «Теплоэнергосбыт» неправомерными, нарушающими права жителей многоквартирных домов ЖК «Западный луч».

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram.

Отправить новость
Общество
27.05.20 13:28
Будьте внимательны
С 1 июня часть челябинцев будет платить за тепло и горячую воду новому поставщику
Общество
26.05.20 16:51
Жители Челябинска начнут получать единую квитанцию за тепло и электроэнергию
Общество
19.05.20 12:16
Пени под амнистию
Южноуральцам, погасившим долги за тепло до 31 мая, простят пени
10.07.20 21:24
Заправиться в один клик: «Роснефть» и «Яндекс» реализуют технологию бесконтактной оплаты на АЗС сети в Челябинске
10.07.20 11:11
Ревизоры проверят траты минкульта Челябинской области, в том числе и на подготовку к ШОС и БРИКС
10.07.20 10:37
В Челябинской области 169 предприятий намерены сократить работников
09.07.20 15:55
Аудиторы высоко оценили уровень системы менеджмента качества ММК
09.07.20 13:42
Численность официальных безработных в Челябинской области с начала года выросла в 3,6 раза
09.07.20 12:01
ВТБ Лизинг совместно с Лабораторией Умного Вождения запускает специальную программу для умных автомобилей
09.07.20 10:15
У каждого второго южноуральца ухудшилось материальное положение в период коронавируса
08.07.20 15:48
МегаФон: на самых высоких скоростях
08.07.20 13:55
Клиенты ВТБ смогут получить до 1 миллиона рублей только по паспорту
08.07.20 11:52
Больше половины предпринимателей Челябинской области не знают, как жить дальше
Общество
Сегодня, 12:57
В условиях изнурительной жары на дороги Челябинска выведено всего 13 поливальных машин
Общество
Сегодня, 11:30
В Челябинске дорожные ограждения убирают, учитывая мнение ГИБДД
Новости
Сегодня, 13:42
Происшествия
Полицейские Кыштыма ищут цыганок, которые «снимают» порчу
Сегодня, 12:49
Происшествия
Челябинец погасил долг за алименты после ареста автомобиля
Сегодня, 12:18
Общество
В понедельник в Миассе и Златоусте открылись первые загородные лагеря для детей
Сегодня, 11:05
Общество
Южноуральские полицейские совместно с сотрудниками МЧС продолжают рейды по пляжам
Вчера, 18:54
Экономика
Александринская горно-рудная компания завершила модернизацию обогатительной фабрики
Материалы рубрики
Вчера, 18:54
Экономика
Александринская горно-рудная компания завершила модернизацию обогатительной фабрики
Вчера, 14:22
Экономика
В июне спрос россиян на кредиты наличными в ВТБ вырос в 1,5 раза
Вчера, 10:38
Экономика
За два года челябинские домофоны от компании «Интерсвязь» стали самыми умными в России
10.07.20 21:24
Экономика
Заправиться в один клик: «Роснефть» и «Яндекс» реализуют технологию бесконтактной оплаты на АЗС сети в Челябинске
09.07.20 12:01
Экономика
ВТБ Лизинг совместно с Лабораторией Умного Вождения запускает специальную программу для умных автомобилей
Теги
УСТЭК
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика