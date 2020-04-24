Новая технология контроля расхода охлаждающей воды внедрена на Челябинском цинковом заводе

В Комплексе электролиза цинка входящего в состав холдинга Уральской горно-добывающей компании Челябинского цинкового завода внедрена прогрессивная технология контроля расхода воды системы охлаждения изложниц.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в отделе по связям с общественностью ПАО «Челябинский цинковый завод», температура изложниц должна быть всегда под контролем. Это нужно для того, чтобы цинковый сплав не прилипал к изложнице и затем легко извлекался. У старой системы контроль расхода воды осуществлялся механическими выключателями. Они требовали постоянной регулировки, а в случае выхода из строя фиксировались в одном положении (открыто-закрыто), подавали ложный сигнал. Это искажало величину расхода воды.

Заводские рационализаторы предложили использовать особые датчики с микропроцессорным измерителем-регулятором. С внедрением новой системы удастся продлить изложницам срок службы, разумно расходовать воду и исключить человеческий фактор.



По словам начальника участка технического обслуживания ремонта КИПиА Комплекса электролиза цинка ЧЦЗ Алексея Леушина, изюминка системы – в установке датчика расхода. Поняв, сколько воды необходимо при определенных технологических параметрах, можно один раз задать режим, а дальше уже охлаждение происходит в автоматическом режиме, без участия человека. В результате рабочие выигрывают время, показатели производства улучшаются. Металл не перегревается, как было при старой системе, и не остывает до конца. Приборы контроля расхода и температуры установлены в диспетчерской, что позволяет наблюдать все основные параметры в одном месте.