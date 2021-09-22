О паломнических миссиях в село Булзи узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»

В программе «Символ веры» телекомпании «Деловой Урал», выходящей на канале ОТВ в субботу, 25 сентября, в 8.45, а также на православном канале «Союз», согласно секте вещания, телезрители узнают о том, как в храме преподобного Сергия Радонежского в

Челябинске отпраздновали Рождество Пресвятой Богородицы.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» управляющий директор ООО «Телекомпания «Деловой Урал» Игорь Степанов, также в выпуске: почему паломники из Челябинска все чаще выбирают село Булзи в Каслинском районе, где расположены один из старейших на Южном Урале православных храмов и женская православная обитель, возглавляемая монахиней матушкой Феодосией – бывшей челябинской журналисткой Ольгой Новгородцевой.

Подробнее с содержанием программ телекомпании «Деловой Урал» и отдельных сюжетов можно ознакомиться на сайте телекомпании www . delur . tv и на ее страницах в YouTube, Instagram и ВКонтакте.