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О развитии бизнеса в условиях пандемии коронавируса узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»

Экономика
Сегодня, 11:38

В программе «Бизнес Большого Урала», выходящей в субботу, четвертого апреля, в 20.00 и в воскресенье, пятого апреля, в 20.00 на 31-м канале, телезрители узнают о том, как входящий в состав Уральской горно-добывающей компании Челябинский цинковый завод проводит масштабную оптимизацию управления предприятием, получая реальный экономический эффект.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» управляющий директор ООО «Телекомпания «Деловой Урал» Игорь Степанов, также в выпуске: какие новые полномочия в условиях пандемии коронавируса получила Южно-Уральская торгово-промышленная палата и как это скажется на положении местного  бизнеса полномочиями; в рамках проекта повышения финансовой грамотности населения эксперты Финансового университета  расскажут о новых правилах получения и использования материнского капитала.

Программу «Бизнес Большого Урала» смотрите также на канале «Ваше ТВ»: понедельник, вторник 22.00; среда, четверг 18.00; пятница, суббота и воскресенье, 21.30; на канале «Интерсвязь ТВ» (цикл выходов на канале начинается со вторника следующей недели): понедельник, среда, пятница – в 7.30; вторник, четверг, суббота и воскресенье - 21.00, соответственно.

Подробнее с содержанием программ телекомпании «Деловой Урал» и отдельных сюжетов можно ознакомиться на сайте телекомпании www . delur . tv и на ее страницах в YouTube, Facebook, ВКонтакте.

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