Об альтернативе банковским вкладам узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»

В программе «Бизнес Большого Урала», выходящей в субботу, 17 октября, в 20.00 и в воскресенье, 18 октября, в 20.00 на 31-м канале, телезрители узнают о том, как в Челябинске прошел день музыки в рамках проекта «Группа Челябинского трубопрокатного завода приглашает».

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» управляющий директор ООО «Телекомпания «Деловой Урал» Игорь Степанов, также в выпуске: есть ли в настоящее время достойная альтернатива по доходности банковским вкладам и может ли такой альтернативой выступать инвестиционное страхование жизни; новые лица в Законодательном Собрании Челябинской области; почему важно всем переболевшим короновирусной инфекцией людям стать донорами; каких мошеннических действий в сфере операций с банковскими картами следует особо опасаться.

Программу «Бизнес Большого Урала» смотрите также на канале «Интерсвязь ТВ» (цикл выходов на канале начинается со вторника следующей недели): понедельник, среда, пятница – в 7.30; вторник, четверг, суббота и воскресенье - 21.00. соответственно.

Подробнее с содержанием программ телекомпании «Деловой Урал» и отдельных сюжетов можно ознакомиться на сайте телекомпании www . delur . tv и на ее страницах в YouTube, Instagram и ВКонтакте.