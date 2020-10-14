ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Об альтернативе банковским вкладам узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»

Экономика
Сегодня, 10:35
Размер текста

В программе «Бизнес Большого Урала», выходящей в субботу, 17 октября, в 20.00 и в воскресенье, 18 октября, в 20.00 на 31-м канале, телезрители узнают о том, как в Челябинске прошел день музыки в рамках проекта «Группа Челябинского трубопрокатного завода приглашает».

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» управляющий директор ООО «Телекомпания «Деловой Урал» Игорь Степанов, также в выпуске: есть ли в настоящее время достойная альтернатива по доходности банковским вкладам и может ли такой альтернативой выступать инвестиционное страхование жизни; новые лица в Законодательном Собрании Челябинской области; почему важно всем переболевшим короновирусной инфекцией людям стать донорами; каких мошеннических действий в сфере операций с банковскими картами следует особо опасаться.

Программу «Бизнес Большого Урала» смотрите также на канале «Интерсвязь ТВ» (цикл выходов на канале начинается со вторника следующей недели): понедельник, среда, пятница – в 7.30; вторник, четверг, суббота и воскресенье - 21.00. соответственно.

Подробнее с содержанием программ телекомпании «Деловой Урал» и отдельных сюжетов можно ознакомиться на сайте телекомпании www . delur . tv и на ее страницах в YouTube, Instagram и ВКонтакте.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Отправить новость
09.10.20 16:37
Миндортранс: Все дорожные работы по нацпроекту БКАД будут завершены в Челябинской области до конца года
09.10.20 14:42
ЮУТПП выступила с предложением упростить правила экспертизы промышленной продукции
09.10.20 10:12
Олег Екимов: Социально-экономическая ситуация в моногородах остается напряженной
08.10.20 16:01
ВТБ: каждая десятая ипотечная сделка пройдёт без визита в офис
08.10.20 14:54
Россети обеспечили электроснабжение многоквартирного дома с двором-парком в Южноуральске
08.10.20 14:13
Администрация Златоуста выкупает социальные объекты у ЗМЗ
08.10.20 13:35
Аналитики МегаФона: В период пандемии россиян потянуло на Камчатку и Чукотку
08.10.20 12:26
ЦКС оштрафован почти на 700 тысяч рублей за нарушение антимонопольного законодательства
07.10.20 16:19
Ирина Гехт рассказала, как в регионе реализуется поручение губернатора по повышению зарплаты
07.10.20 15:15
ВТБ открыл «Русской медной компании» кредитную линию на 40 миллиардов рублей
Общество
Сегодня, 09:37
Новая инфекционка позволит решить часть проблем
Среда обитания
Сегодня, 11:06
Озеро Аракуль пострадало из-за множества финансовых нарушений при исполнении контрактов на реконструкцию водопровода
Новости
Сегодня, 10:34
Общество
Умные технологии «Интерсвязи» стали доступны жителям частного сектора
Сегодня, 10:17
Происшествия
В саду Челябинска старушка упала в заброшенный колодец и утонула
Вчера, 23:55
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 14 октября
Вчера, 17:27
Происшествия
Мошенник из Златоуста сбежал в армию, чтобы не попасть в колонию
Вчера, 17:20
Происшествия
Прокуратура займется подрядчиками, «забывшими» мусор в центре Челябинска
Материалы рубрики
Вчера, 15:59
Экономика
ВТБ размещает два выпуска субординированных облигаций
Вчера, 11:00
Экономика
Челиндбанк подвел итоги финансового онлайн-диктанта
Вчера, 10:10
Экономика
Банк ВТБ поддерживает предложение Минфина РФ о продлении программы льготной ипотеки
09.10.20 16:37
Экономика
Миндортранс: Все дорожные работы по нацпроекту БКАД будут завершены в Челябинской области до конца года
09.10.20 14:42
Экономика
ЮУТПП выступила с предложением упростить правила экспертизы промышленной продукции
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика