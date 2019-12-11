Об отношении крупного бизнеса к повышению заработных плат узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»
Экономика
Сегодня, 15:46

В программе «Бизнес Большого Урала», выходящей в субботу, 14 декабря, в 20.00 и в воскресенье, 15 декабря, в 20.00 на 31-м канале,  телезрители узнают о том, что обсуждали на очередном  заседании члены правления Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области на Челябинском трубопрокатном заводе и как владельцы крупного бизнеса относятся к идее повышения заработных плат работникам.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» управляющий директор ООО «Телекомпания «Деловой Урал» Игорь Степанов, также в выпуске:  в Озерске стартовал благотворительный театральный фестиваль «Снежность»; как IT-компании Челябинска провели первый объединенный хакатон по программированию; Роскачество на площадке Южно-Уральской торгово-промышленной палаты организовало выездной семинар для соискателей премии Правительства России в области качества.

Программу «Бизнес Большого Урала» смотрите также на канале «Ваше ТВ»: понедельник, вторник 22.00; среда, четверг 18.00; пятница, суббота и воскресенье, 21.30; на канале «Интерсвязь ТВ» (цикл выходов на канале начинается со вторника следующей недели): понедельник, среда, пятница – в 7.30; вторник, четверг, суббота и воскресенье - 21.00, соответственно.

Подробнее с содержанием программ телекомпании «Деловой Урал» и отдельных сюжетов можно ознакомиться на сайте телекомпании www . delur . tv и на ее страницах  в YouTube, Facebook, ВКонтакте.

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