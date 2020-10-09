Олег Екимов: Социально-экономическая ситуация в моногородах остается напряженной

Профсоюзы Челябинской области, власти региона и работодатели она трехсторонней комиссии осудили социально-экономическую обстановку в моногородах региона.

В Челябинской области в силу специфики экономического развития 17 моногородов. Причем большинство из них относится к категориям со сложным социально-экономическим положением.

В них фиксируется низкая степень диверсификации экономики, высокая зависимость занятости населения от работы градообразующего предприятия, недостаточное развитие малого и среднего бизнеса, низкая инвестиционная привлекательность.

Кроме того, специалисты фиксируют высокий уровень безработицы, низкий уровень доходов, сокращение численности населения и рост социальной напряженности, а также отсутствие реальных рычагов воздействия на градообразующие предприятия.

«Не смотря на реализацию в регионе комплексной программы развития моногородов, социально-экономическая ситуация в них остается напряженной. Особенно это касается моногородов Верхний –Уфалей и Бакал. Присвоение статуса ТОСЭР, в этих городах, не решило их главной проблемы – обеспечение занятостью жителей. Уровень безработицы них значительно выше среднеобластного», - отметил председатель федерации профсоюзов Челябинской области Олег Екимов.

Средства, предусмотренные комплексной программой, направляются на благоустройство моногородов. Однако, с точки зрения профсоюзов, приоритетным направлением необходимо считать - обеспечение граждан работой и достойной зарплатой. Для этого необходимо развивать, а в большинстве из моногородов создавать заново инженерную инфраструктуру для обеспечения деятельности привлекаемых инвесторов, за счет которых и предполагается обеспечить занятость населения моногородов.

«Еще одна проблема – это монотерритории, по формальным признакам не попадающих в категорию моногородов, но относящиеся к ним по своей сути. Последний пример – рабочий поселок Магнитка в Кусинском районе, где, по нашим сведениям, больше 10 процентов населения работает на одном предприятии Метагломерат. Нестабильная работа предприятий в таких территориях серьезно влияет на социально-экономическую обстановку. Причем снижаются не только доходы жителей, но и бюджеты муниципальных образований за счет уменьшения налоговых поступлений», - сообщил Олег Екимов.

Это в конечном итоге приводит к росту расходов областного бюджета, поскольку работники, в связи со снижением доходов, попадают в категорию нуждающихся с правом получения различных компенсационных выплат, а в бюджетах муниципальных образований возникают выпадающие доходы, которые, в конечном счете, будут покрыты из областного бюджета.

Учитывая наличие в области большого числа моногородов и монотерриторий профсоюзы отмечают необходимость внедрения превентивных и своевременных механизмов реагирования на процессы ухудшения экономического состояния организации в самой начальной стадии.

«В каждой монотерритории, не важно отнесена ли она официально к моногороду или нет, должен быть стратегический план развития, разработанный органом местного самоуправления совместно с правительством региона и собственниками градообразующих предприятий. В случае наступления кризисной ситуации необходимо внедрять практику заключения соглашений с органами государственной власти, органами местного самоуправления и собственниками предприятий о взаимных обязательствах и гарантиях при возможном сокращении или прекращении деятельности градообразующего предприятия», - сказал Олег Екимов.

Кроме того, федерация профсоюзов считает возможным рассмотреть оказания мер поддержки за счет областного бюджета градообразующим предприятиям. Ведь в случае их закрытия вся нагрузка ляжет на бюджет области и может целесообразней поддержать предприятие в кризисной ситуации, чем допустить его закрытие.

В каждом случае возможного банкротства организации, следует рассматривать привлечение к субсидиарной ответственности собственников, которые довели предприятие «до ручки».