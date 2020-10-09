ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Олег Екимов: Социально-экономическая ситуация в моногородах остается напряженной

Экономика
Сегодня, 10:12
Размер текста
Автор: 
Инна Шемаева

Профсоюзы Челябинской области, власти региона и работодатели она трехсторонней комиссии осудили социально-экономическую обстановку в моногородах региона.

В Челябинской области в силу специфики экономического развития 17 моногородов. Причем большинство из них относится к категориям со сложным социально-экономическим положением.

В них фиксируется низкая степень диверсификации экономики, высокая зависимость занятости населения от работы градообразующего предприятия, недостаточное развитие малого и среднего бизнеса, низкая инвестиционная привлекательность.

Кроме того, специалисты фиксируют высокий уровень безработицы, низкий уровень доходов, сокращение численности населения и рост социальной напряженности, а также отсутствие реальных рычагов воздействия на градообразующие предприятия.

«Не смотря на реализацию в регионе комплексной программы развития моногородов, социально-экономическая ситуация в них остается напряженной. Особенно это касается моногородов Верхний –Уфалей и Бакал. Присвоение статуса ТОСЭР, в этих городах, не решило их главной проблемы – обеспечение занятостью жителей. Уровень безработицы них значительно выше среднеобластного», - отметил председатель федерации профсоюзов Челябинской области Олег Екимов.

Средства, предусмотренные комплексной программой, направляются на благоустройство моногородов. Однако, с точки зрения профсоюзов, приоритетным направлением необходимо считать - обеспечение граждан работой и достойной зарплатой. Для этого необходимо развивать, а в большинстве из моногородов создавать заново инженерную инфраструктуру для обеспечения деятельности привлекаемых инвесторов, за счет которых и предполагается обеспечить занятость населения моногородов.

«Еще одна проблема – это монотерритории, по формальным признакам не попадающих в категорию моногородов, но относящиеся к ним по своей сути. Последний пример – рабочий поселок Магнитка в Кусинском районе, где, по нашим сведениям, больше 10 процентов населения работает на одном предприятии Метагломерат. Нестабильная работа предприятий в таких территориях серьезно влияет на социально-экономическую обстановку. Причем снижаются не только доходы жителей, но и бюджеты муниципальных образований за счет уменьшения налоговых поступлений», - сообщил Олег Екимов.

Это в конечном итоге приводит к росту расходов областного бюджета, поскольку работники, в связи со снижением доходов, попадают в категорию нуждающихся с правом получения различных компенсационных выплат, а в бюджетах муниципальных образований возникают выпадающие доходы, которые, в конечном счете, будут покрыты из областного бюджета.

Учитывая наличие в области большого числа моногородов и монотерриторий профсоюзы отмечают необходимость внедрения превентивных и своевременных механизмов реагирования на процессы ухудшения экономического состояния организации в самой начальной стадии.

«В каждой монотерритории, не важно отнесена ли она официально к моногороду или нет, должен быть стратегический план развития, разработанный органом местного самоуправления совместно с правительством региона и собственниками градообразующих предприятий. В случае наступления кризисной ситуации необходимо внедрять практику заключения соглашений с органами государственной власти, органами местного самоуправления и собственниками предприятий о взаимных обязательствах и гарантиях при возможном сокращении или прекращении деятельности градообразующего предприятия», - сказал Олег Екимов.

Кроме того, федерация профсоюзов считает возможным рассмотреть оказания мер поддержки за счет областного бюджета градообразующим предприятиям. Ведь в случае их закрытия вся нагрузка ляжет на бюджет области и может целесообразней поддержать предприятие в кризисной ситуации, чем допустить его закрытие.

В каждом случае возможного банкротства организации, следует рассматривать привлечение к субсидиарной ответственности собственников, которые довели предприятие «до ручки».

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Автор: 
Инна Шемаева
Отправить новость
Экономика
07.10.20 16:19
Ирина Гехт рассказала, как в регионе реализуется поручение губернатора по повышению зарплаты
Общество
06.10.20 14:18
Профсоюзы Челябинской области запускают акцию «Жизнь на минималках»
Общество
06.10.20 11:46
Профсоюзы Челябинской готовятся к Всемирному дню действий «За достойный труд!»
Общество
01.09.20 13:40
Профсоюзная премия в День знаний
07.10.20 16:19
Ирина Гехт рассказала, как в регионе реализуется поручение губернатора по повышению зарплаты
07.10.20 15:15
ВТБ открыл «Русской медной компании» кредитную линию на 40 миллиардов рублей
07.10.20 09:58
ММК совершенствует металлургические технологии и осваивает инновационные виды продукции
06.10.20 13:26
«Умные домофоны» от «Интерсвязи» нашли применение в системе гражданской обороны
06.10.20 11:22
В Челябинской области 31 муниципалитет получит дополнительную финансовую помощь
06.10.20 10:18
ВТБ выдал рекордный объем ипотеки в сентябре
05.10.20 14:30
В Челябинской области установлен самый низкий в УрФО транспортный налог
05.10.20 10:26
Фонд развития промышленности Челябинской области получит дополнительное финансирование
02.10.20 22:14
ЮУТПП поддержит застройщиков Челябинской области
02.10.20 16:03
Первые выплаты за классное руководство южноуральские педагоги получат до Дня учителя
Среда обитания
Сегодня, 10:29
Вершина Двуглавой сопки Таганая становится все доступнее для туристов
Общество
Вчера, 17:27
В ГУФСИН Челябинской области проник «СОVID-19»
Новости
Сегодня, 10:38
Происшествия
Кавалер южноуральской студентки, утонувшей в Севастополе, сделал признание
Сегодня, 10:09
Общество
Магнитогорская свалка включена в перечень временно эксплуатируемых объектов до 2023 года
Вчера, 18:47
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 8 октября
Вчера, 18:37
Происшествия
В Челябинске задержаны пьяные молодые люди, толкавшие угнанный автомобиль
Вчера, 18:29
Общество
У волейболисток челябинского клуба «Динамо-Метар» выявлен COVID-19
Материалы рубрики
Вчера, 16:01
Экономика
ВТБ: каждая десятая ипотечная сделка пройдёт без визита в офис
Вчера, 14:54
Экономика
Россети обеспечили электроснабжение многоквартирного дома с двором-парком в Южноуральске
Вчера, 13:35
Экономика
Аналитики МегаФона: В период пандемии россиян потянуло на Камчатку и Чукотку
Вчера, 12:26
Экономика
ЦКС оштрафован почти на 700 тысяч рублей за нарушение антимонопольного законодательства
07.10.20 15:15
Экономика
ВТБ открыл «Русской медной компании» кредитную линию на 40 миллиардов рублей
Теги
Профсоюзы
Челябинск
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика