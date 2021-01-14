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Отмена ЕНВД для бизнеса в Челябинской области – «за» и «против»

В Челябинской области после отмены единого налога на вмененный доход большинство предпринимателей перешли на патентную и упрощенную систему налогообложения. То, как отмена ЕНВД скажется на малом и среднем предпринимательстве, депутаты, чиновники и представители бизнеса обсудили сегодня, 14 января, на пресс-конференции по отмене ЕНВД.

Напомним, сейчас бизнес должен выбрать другой режим налогообложения. По словам замруководителя УФНС региона Марины Екимовой, упрощенную систему налогообложения будут применять 23 тысячи налогоплательщиков (62%), 12 тысяч перешли на патентную систему (32%), 575 на общую систему налогообложения и более 300 выбрали налог на профессиональный доход.

«При этом на патентную систему можно перейти в любой момент», - уточнила Екимова.

Диалог продолжил депутат Законодательного собрания Челябинской области, член комитета по экономической политике и предпринимательству Дмитрий Клеутин, который отметил, что в регионе увеличили количество видов деятельности, попадающей под патентную систему.

«Можно говорить о том, как плохо, что государство закрыло ЕНВД, но надо дальше развиваться в этих реалиях, - сказал Клеутин. – Если компания попадает под переход на патентную систему, не вижу причин для закрытия малого бизнеса. Условия почти одинаковые. В конце 2019 года были приняты послабления по налогам. Не вижу предпосылок для закрытия бизнеса».

Замглавы Челябинска по экономическому развитию и инвестициям Олег Извеков призвал не драматизировать ситуацию.

«Любые изменения воспринимаются критично, - озвучил Извеков. – Задача – отработать все возражения, которые в бизнес-сообществе появляются. Мы не склонны поддаваться паническим атакам. Та патентная система, которая работает в Челябинской области, на мой взгляд, эффективна. Мы наблюдаем не только за ситуацией в нашем регионе, но и следим за соседними городами. В течение двух-трех месяцев будем наблюдать, как система будет работать. При необходимости будем корректировать».

Руководитель Комитета по аудиту и налогообложению ЧРО ООО «Деловая Россия» Юрий Симанков не разделил позитивного настроя коллег, отметив, что в малых городах есть риск ухода бизнеса в тень.

«Мы находимся на передовой и видим изнутри все проблемы, - сказал Симанков. – У нас есть клиент, который платил на ЕНВД 25 тысяч рублей в месяц. Теперь при стоимости патента у него выходит 35 тысяч рублей в месяц. Есть опасения, например, в малых городах, что бизнес может уйти в тень. Налоговая нагрузка становится неподъемной. По некоторым из видов патентов до сих неизвестна стоимость, потому что система налоговой инспекции не налажена. По ряду деятельности алгоритм непонятен и не прозрачен. Есть калькуляторы на сайте, они не работают. Отмена ЕНВД серьезно ударила по бизнесу».

Вице-председатель ЧОО «Опора России» Алексей Ларин напомнил, что ЕНВД вводился как временный режим, и его отмена была неизбежна. Вместе с тем, Олег Извеков высказал уверенность, что для ряда предпринимателей переход с ЕНВД на патент стал дешевле.

«Это шаг навстречу бизнесу», - уверен Извеков.

Он добавил, что в городе не все так плохо, уточнив, что в 2020 году в Челябинске открылась 101 точка общепита и было создано 505 новых рабочих мест.