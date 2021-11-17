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17.11.2021 11:02

ПАО «ММК» проведет на Банном конференцию по программной роботизации

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (Челябинская область) проведет конференцию по программной роботизации, которая состоится 18-19 ноября в окрестностях Магнитки, на озере Банное.

Организаторами конференции «RPA Connect. NEXT LEVEL: программная роботизация в сфере производства и промышленности» выступают Центр технологий роботизации «Некст», ПАО «ММК», ООО «ММК-Информсервис» и компания UiPath, один из мировых лидеров на рынке RPA-решений.

В конференции примут участие около ста человек: представители компаний-разработчиков, металлургических предприятий и компаний других сфер экономики. В рамках форума запланирована экскурсия на производственную площадку ПАО «ММК».

Как отмечает управление информации и общественных связей ММК, это уже вторая международная конференция, проводимая в Магнитке и посвященная практике применения технологии Robotic Process Automation. Инновационная технология роботизации бизнес-процессов (RPA) является на сегодняшний день одним из самых мощных инструментов оптимизации бизнес-процессов. По результатам проведения многочисленных международных исследований, применение технологии RPA на 60 процентов сокращает операционные затраты, на 80 процентов повышает продуктивность, в 33 раза увеличивает скорость выполнения задач и полностью исключает ошибки и влияние человеческого фактора.

В рамках конференции будут работать три секции, одна из них будет полностью посвящена опыту применения и развитию технологии RPA в Группе ММК, которая в настоящее время занимает лидирующие позиции по внедрению программных роботов среди металлургических компаний России.

Еще в 2018-м году на базе входящего в Группу ООО «ММК-Информсервис» был создан Центр компетенций RPA и инноваций. Изначально технология RPA использовалась на ММК для исключения отдельных рутинных операций и затронула финансы и экономику, бухгалтерский учет, снабжение, логистику, кадры и персонал. Далее эта практика была распространена и на другие бизнес-процессы.

Уже в 2019-м году Центр компетенций RPA и инноваций получил награду за самый масштабный проект по роботизированной автоматизации процессов. Интеграция технологии с прочими решениями Индустрии 4.0 – такими, как машинное обучение (ML), искусственный интеллект (AI), позволяет использовать на комбинате программных роботов для решения широкого спектра задач.

Учитывая эффективность и растущую востребованность технологии RPA, была основана компания ЦТР «Некст», которая предоставляет услуги RPA не только Группе ПАО «ММК», но и другим компаниям, которые хотят добиться эффекта от применения программных роботов и других инструментов цифровизации.

ММК
Магнитогорск
Банное
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14.11.2021 23:56

Анонсы событий и мероприятий на 15 ноября

14.11.2021 23:12

Прокуратура и СК организовали проверки по факту гибели двух мальчиков из Бредов

14.11.2021 19:22

Промышленники Южного Урала окружают людей красотой и создают для них особый микроклимат

14.11.2021 18:31

В Коркино водитель грузовика сбил пятерых детей

14.11.2021 18:25

В Бредах два ребенка провалились под лед и утонули

13.11.2021 21:24

Шесть человек погибли в аварии на трассе М-5 в Челябинской области

13.11.2021 16:48

Первый в России регион начнет выдавать QR-коды жителям с высокими антителами

13.11.2021 15:36

На самолете, в поезде и в общественных местах - только по QR-коду

13.11.2021 14:25

Где южноуральцы смогут привиться в выходные

13.11.2021 13:06

В ЧОКБ открыли пункт вакцинации от ковида

13.11.2021 12:49

В Челябинской области за сутки заболело ковидом 583 человека, умерло 29

13.11.2021 12:15

Как будут учиться студенты Челябинской области с 15 ноября

12.11.2021 22:41

Сотрудники МЧС Златоуста, заподозренные в организации фиктивной вакцинации от ковида, уволены

12.11.2021 19:08

ВТБ: выдачи автокредитов на Южном Урале выросли на 37%

12.11.2021 17:39

Если у вас особый ребенок, не опускайте руки - верьте, что у вас все получится

12.11.2021 17:23

Южноуральцев предупреждают об ухудшении погодных условий