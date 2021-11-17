ПАО «ММК» проведет на Банном конференцию по программной роботизации

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (Челябинская область) проведет конференцию по программной роботизации, которая состоится 18-19 ноября в окрестностях Магнитки, на озере Банное.

Организаторами конференции «RPA Connect. NEXT LEVEL: программная роботизация в сфере производства и промышленности» выступают Центр технологий роботизации «Некст», ПАО «ММК», ООО «ММК-Информсервис» и компания UiPath, один из мировых лидеров на рынке RPA-решений.

В конференции примут участие около ста человек: представители компаний-разработчиков, металлургических предприятий и компаний других сфер экономики. В рамках форума запланирована экскурсия на производственную площадку ПАО «ММК».

Как отмечает управление информации и общественных связей ММК, это уже вторая международная конференция, проводимая в Магнитке и посвященная практике применения технологии Robotic Process Automation. Инновационная технология роботизации бизнес-процессов (RPA) является на сегодняшний день одним из самых мощных инструментов оптимизации бизнес-процессов. По результатам проведения многочисленных международных исследований, применение технологии RPA на 60 процентов сокращает операционные затраты, на 80 процентов повышает продуктивность, в 33 раза увеличивает скорость выполнения задач и полностью исключает ошибки и влияние человеческого фактора.

В рамках конференции будут работать три секции, одна из них будет полностью посвящена опыту применения и развитию технологии RPA в Группе ММК, которая в настоящее время занимает лидирующие позиции по внедрению программных роботов среди металлургических компаний России.

Еще в 2018-м году на базе входящего в Группу ООО «ММК-Информсервис» был создан Центр компетенций RPA и инноваций. Изначально технология RPA использовалась на ММК для исключения отдельных рутинных операций и затронула финансы и экономику, бухгалтерский учет, снабжение, логистику, кадры и персонал. Далее эта практика была распространена и на другие бизнес-процессы.

Уже в 2019-м году Центр компетенций RPA и инноваций получил награду за самый масштабный проект по роботизированной автоматизации процессов. Интеграция технологии с прочими решениями Индустрии 4.0 – такими, как машинное обучение (ML), искусственный интеллект (AI), позволяет использовать на комбинате программных роботов для решения широкого спектра задач.

Учитывая эффективность и растущую востребованность технологии RPA, была основана компания ЦТР «Некст», которая предоставляет услуги RPA не только Группе ПАО «ММК», но и другим компаниям, которые хотят добиться эффекта от применения программных роботов и других инструментов цифровизации.