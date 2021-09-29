По требованию УФАС минэкологии отозвало спорное письмопо закупкам у ГУФСИНа

Министерство экологии Челябинской области по требованию УФАС отозвало спорное письмо по закупкам у регионального ГУФСИН.

Данное письмо с указанием «для учета при планировании в 2021 году закупочных процедур в рамках реализации мероприятий по созданию и содержанию мест площадок накопления ТКО» было направлено в адрес глав муниципальных образований Южного Урала.

Как сообщает пресс-служба Челябинского УФАС, в приложении содержалась копия письма ГУФСИН региона, адресованного минэкологии.

В указанном письме содержалась следующая информация: «Просим вас рассмотреть возможность дополнительного использования производственного потенциала исправительных учреждений ГУФСИН России по Челябинской области в части поставки востребованной продукции для нужд министерства экологии региона. Просим рассмотреть возможность использования производственного потенциала исправительных учреждений области в национальном проекте «Экология» в части создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в индивидуальном жилищном фонде, благоустройства прилегающей территории современными элементами благоустройства, поставки продукции легкой промышленности (форменная одежда, рабочая и специальная одежда, средства индивидуальной защиты) и прочей продукцией».

В своем предупреждении Челябинское УФАС России указало, что данное письмо министерства, являющегося уполномоченным органом в сфере обращения с ТКО, может служить основанием для осуществления органами местного самоуправления закупок у исправительных учреждений ГУФСИН России по Челябинской области.

При этом выбор такого неконкурентного способа закупки (заключение контракта с исправительным учреждениями как с единственным поставщиком) должен применяться в случаях отсутствия конкурентного рынка, невозможности или нецелесообразности применения конкурентных способов закупки.

Челябинское УФАС России предупредило министерство экологии о необходимости отзыва данного письма и направлении в адрес глав муниципальных образований сведений о приоритете осуществления закупочных процедур конкурентным способом, в том числе в рамках реализации мероприятий по созданию и содержанию мест площадок накопления твердых бытовых отходов.