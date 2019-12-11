Портфель привлеченных средств ВТБ на Южном Урале вырос на 25%

По итогам девяти месяцев 2019 года объем привлеченных средств объединенного бизнеса ВТБ в Челябинской и Курганской областях вырос на 25% и достиг 107,8 миллиарда рублей. Кредитный портфель физических и юридических лиц в регионе составил 104,5 миллиарда рублей (прирост 7% с начала года).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ВТБ (ПАО) в УрФО и Пермском крае, розничный кредитный портфель за отчетный период увеличился на 18% и составил 66 млрд рублей. Наибольшая доля приходится на кредиты наличными — 30 млрд рублей (+21% за девять месяцев). Объем ипотеки превысил 29,3 миллиарда рублей (+20%), автокредитов — 4,6 миллиарда рублей. Значительный рост за январь-сентябрь показал портфель привлеченных средств частных клиентов, достигший 45,7 миллиарда рублей (+41%).

За девять месяцев 2019 года ВТБ выдал жителям региона свыше 21,5 миллиарда рублей заемных средств. Драйвером остается ипотека, продажи которой выросли на 8% и достигли 7,5 миллиарда рублей. Также традиционно были востребованы кредиты наличными — за три квартала южноуральцы оформили их в ВТБ на сумму 12,2 миллиарда рублей.

Корпоративный кредитный портфель ВТБ в Челябинской и Курганской областях на 1 октября 2019 года составил 38,5 млрд рублей. В том числе в его объеме 30,1 миллиарда рублей приходится на сегмент среднего и малого бизнеса. ТОП-3 отраслей, где банк фиксирует устойчивый спрос на финансирование — торговля, пищевая промышленность и сельское хозяйство, строительство.

Объем привлеченных средств южноуральских компаний в ВТБ за девять месяцев 2019 года вырос на 17% и достиг 62,1 миллиарда рублей. Кроме того, предприятия продемонстрировали высокий спрос на гарантийные инструменты. Документарный портфель корпоративных клиентов в регионе на отчетную дату увеличился на 27%, до 10,8 миллиарда рублей.

Управляющий ВТБ в Челябинской и Курганской областях Эдуард Громов отметил: «Мы видим, что частные лица и компании Южного Урала активно пользуются как кредитными, так и депозитными продуктами. Для ВТБ стратегически важно не только предоставлять качественные услуги, но и быть для челябинцев и курганцев надежным партнером и экспертом, который подскажет, как решить свои задачи оптимальным способом, в том числе в передовых цифровых каналах. Мы уже сейчас работаем в рамках такого подхода и планируем развивать его в дальнейшем, что позволит создавать долгосрочные отношения с клиентами и укреплять позиции на рынке».