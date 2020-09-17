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ПУТЕШЕСТВИЯ 2020: ЗАНОВО ОТКРЫВАЕМ КРАСОТУ РОССИИ

Экономика
Сегодня, 21:09
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Ох уж этот 2020 год: у всех нас была весна несбывшихся планов, лето скомканных отпусков и изменившихся направлений для поездок… Но год ещё не закончился! И пусть многие страны всё ещё закрыты или не безопасны для посещения, можно легко спасти ленты соцсетей от отсутствия впечатляющего контента. Цветение сакуры в Японии, замки на улицах Праги, Большой Каньон в США, романтические качели на берегу Тихого океана, и даже пейзажи Швейцарских Альп — всё это можно найти и в нашей стране. И, зачастую, ближе, чем кажется!

У кого учиться лучшим кадрам как не у блогеров и любителей часто путешествовать? Мы спросили у них, как и где они провели своё лето в условиях закрытых границ. Ведь ещё не поздно заполнить год позитивными впечатлениями, повторив их маршрут!

Марсианские пейзажи: куда поехать, чтобы все подумали, что вы были в Гранд Каньоне

Ольга Самойлова, лайфстайл блогер и фотограф:

Каньон в Кукморе или «красные горы», так иногда их называют местные жители, очень колоритное место!  Но сам каньон не столь большой. Поэтому чтобы он выглядел как Каньон Антилопы, нужно подойти поближе и выбрать правильный ракурс для кадра. Так не будет видно травы и деревьев рядом.

Альпийские луга и швейцарские озёра: из Алтая с любовью

Ирина Логинова, руководитель проектов:

Совсем необязательно получать визу и переводить рубли на евро, чтобы восхититься горным воздухом, альпийскими лугами и необычайной красоты озёрами. Достаточно накинуть рюкзак и пойти в пеший поход на Алтай. Вашему взору откроются величественные горы и снежные пики, а преодолев несколько перевалов можно вдоволь насладиться кемпингом около небесно голубых озёр.

Пражское настроение на Волге: европейский средневековый замок в инстаграм заказывали?

Алексей Блинов, журналист:

Лето было непростым, но именно благодаря этому, я побывал в тех краях, куда вроде как давно собирался, но никак не получалось. Это не Прага. Это замок Гарибальди в Самарской области, находится на берегу Куйбышевского водохранилища. Ориентир - посёлок с милым названием Хрящевка. Удивительно необычное сочетание стилей: слева - русские деревянные избы, справа - готический замок.

Спокойное и чистое море для всей семьи: все прелести Краснодарского края без шума, ларьков и караоке

Лиза Лагойда, блогер и многозадачная мама:

Фото сделано на айфон в Краснодарском крае, на диком пляже где-то между Дагомысом и Лоо. Дети, если не купались, то постоянно искали идеальные ракушки и камушки. На диком пляже нет ларьков, кафе и другой ерунды, мимо которой всегда очень трудно пройти, здесь же – вода, фрукты, и все счастливы!

Япония рядом: заметка на будущее тем, у кого недостаточно цветущей сакуры в ленте

Регина Айбятова, менеджер по внешним коммуникациям:

За исполнением желаний не обязательно ехать далеко. Давно мечтала увидеть период розового цветения в Японии или в одном из городов Европы. А желание реализовалось так просто этим летом, ведь почти в каждом городе есть парки с розовыми яблонями и период цветения в них не менее живописен! И особенно радует, что мобильный интернет всегда рядом и поможет выложить кадр за долю секунды!

Романтика недалеко от Ростова-на-Дону: как сделать фото с почти океанским пейзажем и заставить всех тебе завидовать

Альбина Аветисян, фотограф:

На берегу Таганрогского залива возле хутора Мержаново несколько лет назад построили для киносъемок маяк. Место очень романтичное. А еще там под открытым небом почти у обрыва стоит пианино…

Путешествие к истокам: прикоснуться к дикой природе и разнообразию планеты

Анастасия Губинская, тревел-блогер и фотограф:

«Дикая Ферма» открылась для посетителей в августе этого года в Татарстане и стала одним из популярных направлений для путешествий. Здесь можно встретить пятнистых оленей и маралов, которые выращивают для сохранения биоресурсов животного мира!

Палаточный кемпинг на берегу Японского моря: живописные бухты и пляжи с белым песком

Александр Андреев, основатель паблика в inst. @ig_vladivostok

Ливадия — одно из любимых мест отдыха в Приморском крае. Расположен на одной широте (на самом деле на 185 км южнее) с одноименным посёлком в Крыму, чем и заслужил своё название. Длинные песчаные пляжи привлекают тысячи людей, располагающихся в летних домиках или в палатках прямо на берегу.

Лайфхак напоследок: как «поймать» туман для потрясающего кадра

Олег Самойлов, фотограф и основатель Открытой Школы Фотографии:

Туман через солнце — это лучшее, что может быть для фотографа. Но так бывает крайне редко. Поэтому я использую дымовые шашки. Или можно встать пораньше и застать такой свет на рассвете. Спустя несколько экспериментов я научился создавать настоящее волшебство в кадре.

Просторы нашей страны скрывают по-настоящему волшебные места, и сейчас самое время бросить себе вызов и найти как можно больше из них!

Конечно, путешествовать по стране можно бесконечно и бесконечно открывать новые места. Билайн продолжает расширять свою сеть, в том числе и там, где раньше не было возможности сразу с места выложить фотографии в соцсети или поделиться видео. Так скоростной мобильный интернет уже появляется в небольших населённых пунктах, на новых туристических маршрутах и даже в отдаленных уголках, которые так эффектно смотрятся на фотографиях. Открывайте новые горизонты, заполняйте 2020 год крутыми кадрами и яркими впечатлениями!

 

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