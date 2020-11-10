Разработки компании «Интерсвязь» успешно конкурируют с зарубежными IT-проектами

Проект лидера телекоммуникационного рынка Южного Урала – челябинской компании «Интерсвязь» включен в список из 205 новых продуктов отечественных разработчиков, которые министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ включило в единый реестр российского программного обеспечения.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе компании «Интерсвязь», в реестре зафиксировано свыше семи тысяч позиций, решающих актуальные задачи. Это операционные системы, офисные приложения, средства поиска и аналитики данных, различные утилиты, серверный и связующий софт. Каждая разработка проходит экспертную оценку, тщательный отбор и должна соответствовать ряду строгих требований. Исходный код претендента на попадание в реестр должен быть открыт. Также софт должен находиться в свободной продаже, сведения о программном обеспечении, сами программы и базы данных не должны содержать сведений, составляющих государственную тайну, а руководителем компании-разработчика может являться исключительно гражданин Российской федерации.

Все этапы экспертной проверки прошла цифровая платформа компании «Интерсвязь» «Интерсвязь. Умный город». Это универсальный продукт, включающий в себя сразу несколько десятков функций. Система может автоматически собирать показания приборов учёта, реагировать на аварии в трубопроводе, дистанционно управлять оборудованием на предприятии, контролировать городское освещение, вести учёт и аналитику потребления ресурсов, оптимизировать энергозатраты. Система управляется при помощи интерфейса, который разработчики сделали интуитивно понятным и эффективным. Любой пользователь при помощи нескольких кликов может администрировать жизненно важные сферы функционирования многоэтажного дома или целого населённого пункта. Неоспоримым преимуществом платформы «Интерсвязь. Умный город» является и система автоматического обновления, что позволяет пользоваться всегда актуальной улучшенной версией. Специалисты компании при необходимости оказывают техническую поддержку и консультируют пользователей. Специально для платформы настроена система оповещений, которая уведомляет пользователя об актуальных обновлениях, проблемах, изменениях системы.

По словам генерального директора компании «Интерсвязь» Эдуарда Калинина, «Интерсвязь платформа «Умный Город» — это несколько десятков идей, объединённых в единую систему. Ее включение в единый реестр отечественного программного обеспечения свидетельствует о том, что каждая из разработок в рамках этого проекта не только отвечает жёстким требованиям и потребностям государственных структур, но и составляет достойную конкуренцию лучшим зарубежным решениям. Каждая составляющая «Умного города» формировалась в процессе решения реальных кейсов крупных компаний и предприятий, которые и по сей день являются партнёрами компании. Платформа является действительно актуальным технологическим решением и успешно показала себя в 17-ти городах Уральского Федерального округа. Сегодня гибкая система разработанных решений и кейсов «Интерсвязи» готова к внедрению в любом регионе России.