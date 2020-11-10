ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Разработки компании «Интерсвязь» успешно конкурируют с зарубежными IT-проектами

Экономика
Сегодня, 12:05
Размер текста

Проект лидера телекоммуникационного рынка Южного Урала – челябинской  компании «Интерсвязь» включен в список из 205 новых продуктов отечественных разработчиков, которые министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ включило в единый реестр российского программного обеспечения.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе компании «Интерсвязь», в реестре зафиксировано свыше семи тысяч позиций, решающих актуальные задачи. Это операционные системы, офисные приложения, средства поиска и аналитики данных, различные утилиты, серверный и связующий софт. Каждая разработка проходит экспертную оценку, тщательный отбор и должна соответствовать ряду строгих требований. Исходный код претендента на попадание в реестр должен быть открыт. Также софт должен находиться в свободной продаже, сведения о программном обеспечении, сами программы и базы данных не должны содержать сведений, составляющих государственную тайну, а руководителем компании-разработчика может являться исключительно гражданин Российской федерации.

Все этапы экспертной проверки прошла цифровая платформа компании «Интерсвязь» «Интерсвязь. Умный город». Это универсальный продукт, включающий в себя сразу несколько десятков функций. Система может автоматически собирать показания приборов учёта, реагировать на аварии в трубопроводе, дистанционно управлять оборудованием на предприятии, контролировать городское освещение, вести учёт и аналитику потребления ресурсов, оптимизировать энергозатраты. Система управляется при помощи интерфейса, который разработчики сделали интуитивно понятным и эффективным. Любой пользователь при помощи нескольких кликов может администрировать жизненно важные сферы функционирования многоэтажного дома или целого населённого пункта. Неоспоримым преимуществом платформы «Интерсвязь. Умный город» является и система автоматического обновления, что позволяет пользоваться всегда актуальной улучшенной версией. Специалисты компании при необходимости оказывают техническую поддержку и консультируют пользователей. Специально для платформы настроена система оповещений, которая уведомляет пользователя об актуальных обновлениях, проблемах, изменениях системы.

По словам генерального директора компании «Интерсвязь» Эдуарда Калинина, «Интерсвязь платформа «Умный Город» — это несколько десятков идей, объединённых в единую систему. Ее включение в единый реестр отечественного программного обеспечения свидетельствует о том, что каждая из разработок в рамках этого проекта не только отвечает жёстким требованиям и потребностям государственных структур, но и составляет достойную конкуренцию лучшим зарубежным решениям. Каждая составляющая «Умного города» формировалась в процессе решения реальных кейсов крупных компаний и предприятий, которые и по сей день являются партнёрами компании. Платформа является действительно актуальным технологическим решением и успешно показала себя в 17-ти городах Уральского Федерального округа. Сегодня гибкая система разработанных решений и кейсов «Интерсвязи» готова к внедрению в любом регионе России.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Отправить новость
Общество
03.11.20 11:41
Компания «Интерсвязь» вошла в число призеров международного IT-конкурса
Общество
28.10.20 15:28
Разработки компании «Интерсвязь» пользуются все большей популярностью
Общество
20.10.20 15:36
Компания «Интерсвязь» переходита на бесконтактную систему работы с клиентами
Общество
14.10.20 10:34
Умные технологии «Интерсвязи» стали доступны жителям частного сектора
06.11.20 16:19
ВТБ запустил специальные кредиты для среднего и малого бизнеса, участвующего в исполнении госзаказа
06.11.20 11:17
Надежный способ распорядиться сбережениями для пенсионеров
06.11.20 09:42
Билайн предлагает смартфоны со скидкой до 50%
05.11.20 16:42
КМЭЗ усовершенствовал производство медной катанки
05.11.20 15:03
Челябинская область готова принять активное участие в разрабатываемом нацпроекте по туризму
05.11.20 14:33
ВТБ выдал рекордные 100 миллиардов рублей ипотеки в октябре
05.11.20 10:49
Фирма «Мегастрой» сэкономила на асфальте при ремонте дороги в Еткуле
03.11.20 11:14
Металлурги ЧЦЗ наращивают поставки продукции для авиационно-космической отрасли
03.11.20 10:51
Антимонопольщики проверят контракт администрации Челябинска с ГУФСИН
03.11.20 10:49
ВТБ и «Ростелеком» запустили оплату услуг связи с использованием Системы быстрых платежей
Общество
Сегодня, 10:21
Теперь любой южноуралец сможет в аптеке измерить уровень кислорода в крови, закупая лекарства от ковида
Среда обитания
Сегодня, 11:17
Это Челябинск: пляжи рядом с трубами и парковки в водоохранной зоне
Новости
Сегодня, 13:07
Происшествия
В Челябинске девочка придумала нападение с ножом, боясь гнева родителей из-за сломанного самоката
Сегодня, 12:48
Происшествия
В Златоусте ограбили епархию
Сегодня, 12:33
Общество
Четверокурсник из Миасса вышел в финал Российской национальной премии «Студент года»
Сегодня, 12:31
Экономика
Новые инвесторы создадут в Челябинской области более 850 рабочих мест
Сегодня, 12:08
Общество
Союзмаш и «Кванториум» открывают в Челябинской области образовательные центры
Материалы рубрики
Сегодня, 12:31
Экономика
Новые инвесторы создадут в Челябинской области более 850 рабочих мест
Сегодня, 11:38
Экономика
ВТБ нарастил выдачи ипотеки на Южном Урале на 25%
Сегодня, 09:52
Экономика
Акция по ипотечному кредитованию в Челиндбанке продлится до конца ноября
Вчера, 12:56
Экономика
В Челябинске осталось отыграть один контракт по благоустройству общественных пространств в 2021 году
Вчера, 11:28
Экономика
ММК организует виртуальную экскурсию для гостей выставки «Металл-Экспо»
Теги
Интерсвязь
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика