РМК поднялась сразу на 22 позиции в рейтинге лучших работодателей России по версии Forbes

Группа «Русская медная компания» (РМК) вновь вошла в число 50 лучших работодателей России по версии делового издания Forbes. В 2020 году РМК улучшила позиции на семь пунктов к результату 2019 года и заняла 22 место в рейтинге.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в департаменте информационной политики и связей с общественностью, особенностью рейтинга этого года стало расширение критериев оценки компаний-участников. Особое внимание организаторы уделили экологической политике бизнеса. Помимо этого также, как и в прошлом году эксперты Forbes оценивали условия труда, социальный пакет сотрудников и действующие в коммерческих организациях программы развития территорий присутствия.

В своей анкете РМК представила десятки проектов, реализуемых в сфере кадровой политики, социальной ответственности и экологической безопасности. Это, в том числе, проект ликвидации Коркинского угольного разреза – одной из экологических проблем Челябинской области, а также модернизация медеплавильного завода «Карабашмедь» и мероприятия по ликвидации объектов накопленного в XX веке вреда окружающей среде от работы бывшего Карабашского медеплавильного комбината. Компания занимается зарыблением водоемов в регионах присутствия (выпущено 1,3 миллиона особей рыб), помощью диким животным, реализует программы восстановления лесов и озеленения территорий, проекты повышения энергоэффективности и переработки промышленных отходов. По итогам 2019 года компания направила на программы рационального использования природных ресурсов и защиту окружающей среды порядка 1,2 миллиарда рублей.

Сотрудникам Группа РМК обеспечивает возможность повышать квалификацию и осваивать новые специальности за счет работодателя, предоставляет льготные путевки, выплачивает премии, оказывает материальную помощь и гарантирует современные и безопасные условия труда. Компания поддерживает ветеранов, развивает спорт в регионах, реализует культурные и образовательные проекты для школьников, участвует в благоустройстве территорий присутствия, ремонтирует и строит социальные объекты – детские сады, спорткомплексы, воркаут-площадки, развлекательные центры. Сумма расходов РМК на благотворительные и социальные проекты на территориях присутствия в 2019 году превысила один миллиард рублей.

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Справка

Русская медная компания (АО «РМК») входит в тройку крупнейших производителей меди России. Основана в 2004 году. Производственные активы РМК находятся в Челябинской, Свердловской, Оренбургской, Новгородской областях, в Хабаровском крае, а также в Республике Казахстан. В состав Группы РМК входят восемь горнодобывающих предприятий, гидрометаллургический комбинат, три металлургических завода и торговая компания. Они осуществляют полный цикл производства – от добычи и обогащения руды до выпуска и реализации готовой продукции. РМК выпускает медный концентрат, медные катоды и медную катанку, а также цинковый концентрат, аффинированное золото и серебро. Производственные мощности РМК позволяют выпускать 220 тыс. тонн медных катодов и 235 тысяч тонн медной катанки в год. На предприятиях Группы РМК работает более 11,5 тысячи человек.