РМК увеличила социальные инвестиции на четверть в 2020-м году

Русская медная компания (АО «РМК») в 2020-м году направила 2,44 миллиарда рублей на социальные проекты в регионах присутствия. Объём инвестиций в спортивные, культурные, образовательные и благотворительные инициативы по сравнению с 2019-м годом вырос на 25%.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в департаменте информационной политики и связей с общественностью РМК, ключевые направления социальной политики компании – проектирование и строительство новых общественно значимых объектов (спорткомплексов, детских учреждений), а также развитие инфраструктуры и благоустройство территорий присутствия.

В 2020-м году РМК завершила возведение сразу нескольких новых сооружений. Так, в селе Варна (Челябинская область) открылся современный спорткомплекс с двумя бассейнами – первый подобный объект в Варненском районе. Площадь комплекса – 2,5 тыс. квадратных метров, на которых также расположились тренажёрный зал и сауна. Ещё один значимый для города проект реализован в Карабаше: на месте старого рынка РМК построила торгово-развлекательный центр «Медь». Вместе с магазинами в ТРЦ заработали кафе, детский городок и кинотеатр с тремя залами и современным светозвуковым оборудованием.

В 2020-м году РМК не только подводила итоги строительства крупных объектов, но запускала новые проекты по реконструкции. В их числе – ремонт детских садов в Карабаше и Коркино, обновление коркинской лыжной базы «Берёзка», реконструкция памятника А.К. Сугоняеву в Карабаше и другие. Компания, кроме того, приняла участие в финансировании строительства Аллеи ветеранов и Центральной площади Карабаша и построила пять хоккейных коробок в Челябинской области.

На регулярной основе РМК инициирует и реализует собственные культурно-образовательные проекты: вручает первоклассникам портфели с канцелярскими принадлежностями, проводит конкурс для школьников «Измени свой город к лучшему», поддерживает ветеранов Великой Отечественной войны и пенсионеров. Одним из актуальных направлений работы в 2020-м году стало участие в борьбе с распространением COVID-19. С начала пандемии медицинские учреждения регионов присутствия РМК получили свыше 10 миллионов средств индивидуальной защиты, аппараты ИВЛ, экспресс-тесты для выявления коронавирусной инфекции и автомобили скорой помощи.

«За последние восемь лет вложения компании в социальную сферу регионов присутствия превысили 14 миллиардов рублей. И мы не останавливаемся на достигнутом, РМК запускает новые проекты и начинает строительство новых объектов. Это и современное жильё, и детские сады, и масштабные спортивные мероприятия», - отметила вице-президент по кадровой политике и социальной ответственности АО «РМК» Анна Шабарова.

СПРАВКА

Русская медная компания (АО «РМК») входит в тройку крупнейших производителей меди России. Основана в 2004-м году. Производственные активы РМК находятся в Челябинской, Свердловской, Оренбургской, Новгородской областях, в Хабаровском крае, а также в Республике Казахстан. В состав Группы РМК входят восемь горнодобывающих предприятий, гидрометаллургический комбинат, три металлургических завода и торговая компания. Они осуществляют полный цикл производства – от добычи и обогащения руды до выпуска и реализации готовой продукции. РМК выпускает медный концентрат, медные катоды и медную катанку, а также цинковый концентрат, аффинированное золото и серебро. Производственные мощности РМК позволяют выпускать 220 тысяч тонн медных катодов и 235 тысяч тонн медной катанки в год. На предприятиях Группы РМК работает около 11,5 тысячи человек. Ежегодно на реализацию социальных проектов РМК направляет порядка одного миллиарда рублей.