Россияне потратят на домашние заготовки 8800 рублей

Лето - традиционный сезон домашних заготовок. Аналитики сервиса «Пятёрочка Доставка» подсчитали, во сколько обойдётся россиянам покупка всего, что нужно для приготовления вкусных и полезных заготовок из наиболее популярных продуктов: огурцов, томатов и капусты, а также для того, чтобы сварить варенье, которое часто варят в августе: абрикосовое.

Исходным количеством основного продукта для расчётов были приняты десять килограммов. Оказалось, что на заготовки по семи рецептам будет потрачено почти 8800 рублей.

Огурцы чаще всего солят и маринуют, причём засолка возможна как холодным способом, так и горячим. Для того чтобы засолить десять килограммов огурцов холодным способом, нам потребуется 15 столовых ложек с горкой (450 граммов) соли, пять головок (300 граммов) чеснока, корень хрена, листья хрена, вишни, смородины, укропные зонтики и вода (7,5 литра). Та часть этого набора, которую можно купить в магазине, обойдётся в 784 рубля.

При засолке огурцов горячим способом пропорции ингредиентов меняются. Тут потребуется уже 30 столовых ложек (900 граммов) каменной соли, 27 зубчиков (три головки, или около 200 граммов) чеснока, укропные зонтики, листья хрена и чёрной смородины и вода (десять литров). Стоимость такого набора — 727 рублей.

Для того чтобы замариновать десять килограммов огурцов, нам понадобится 20 зубчиков (две головки, 120 граммов) чеснока, шесть столовых ложек (180 граммов) соли, десять столовых ложек (250 граммов) сахара, 60 горошин (около 2,5 грамма) чёрного перца, 60 горошин (4-4,5 грамма) душистого перца, 20 чайных ложек (60 граммов) зёрен горчицы, 300 граммов девятипроцентного уксуса, пять литров воды, зонтики укропа, листья хрена и смородины. На это нужно 822 рубля.

Томаты чаще всего маринуют. На десять килограммов томатов нужно: пять столовых ложек (150 граммов) соли, один килограмм сахара, 15 (три грамма) лавровых листьев, по 25 горошин чёрного (один грамм) и душистого (1,75 грамма) перца, 15 бутонов (0,9 грамма) гвоздики, 2,5 чайные ложки (7,5 грамма) семян укропа, 500 миллилитров девятипроцентного уксуса и 7,5 литра воды. Ингредиенты для этой заготовки будут стоить 1191 рубль.

Капусту обычно квасят или маринуют. Для квашения десяти килограммов капусты потребуется 1,5 килограмма моркови и десять столовых ложек (300 граммов) соли — это обойдётся в 492 рубля.

У маринованной капусты состав рецепта более сложный: на десять килограммов капусты – 500 граммов моркови, 20 зубчиков (две головки, 120 граммов) чеснока, 80 горошин (3,2 грамма) чёрного перца, 20 (четыре грамма) лавровых листьев, 280 граммов соли, 140 граммов сахара, 280 миллилитров девятипроцентного уксуса и вода. На это хозяйка потратит 580 рублей.

Для варенья из десяти килограммов абрикосов нужно десять килограммов сахара и 2,5 литра воды. Себестоимость такого варенья составит 4200 рублей.