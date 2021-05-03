Росстат: Доходы граждан в первом квартале года упали

Росстат обнародовал данные о доходах граждан в I квартале 2021 года. Реальные располагаемые доходы россиян (за вычетом обязательных платежей – налогов и сборов, процентов по кредитам и т. д., и скорректированные на инфляцию) снизились на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 26,7% к IV кварталу 2020 года.

По мнению главы партии «Справедливая Россия – За Правду» Сергея Миронова, этот результат должен мотивировать правительство пересмотреть подходы к борьбе с бедностью.

«В I квартале доходы граждан упали на 3,6%, падение оказалось сильнее, чем ожидали в правительстве. Попытки сдержать цены на основные продовольственные товары потерпели неудачу. Попытки обеспечить реальный рост пенсий и зарплат даже не принимались, такой вариант правительство принципиально не рассматривает, предпочитая делать вид, что на зарплату чуть выше МРОТ можно реально прожить», – сказал он.

Он отметил, что такая позиция правительства уже приводит к стагнации бедности.

«Доходы граждан не растут во многом из-за фанатичного нежелания властей поднимать россиянам зарплаты. На самом деле, сейчас происходит тихая катастрофа. При резком обвале доходов люди хотя бы могут надеяться, что будет некоторые отскок по уровню жизни и завтра они, может быть, будут жить чуть лучше, чем сегодня. Но доходы граждан начали падать задолго до пандемии, это продолжается уже лет семь. Теперь падение ускоряется, а отказ правительства хоть как-то реагировать на проблему низких зарплат и бедности работающих, только укрепляет людей в мысли, что с каждым годом они будут становиться только беднее, пояснил глава партии.