«Ростелеком» обеспечил Фонбет Недели Звезд Хоккея 2022 в Челябинске скоростным интернетом

Во время проведения Фонбет Недели звезд хоккея 2022 в Челябинске через каналы связи «Ростелекома» прокачано около ста терабайтов трафика, что эквивалентно 25 тысячам фильмов в HD-качестве.

Как рассказал директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком» Михаил Сергеев, для телекоммуникационной организации события сотрудники связи установили в ледовой арене «Трактор» 45 точек Wi-Fi-доступа в комнатах для бригад судей, волонтеров, в координационном штабе и центре телевещателя.

«Беспроводная связь работала в комментаторских кабинках, пресс-центре и зрительских ложах. Максимальное количество пользователей, которые одномоментно подключались к сети Wi-Fi, составило 651 человек», - отметил Михаил Сергеев.

В холле ледового дворца была организована промо-зона с призами и подарками от «Ростелекома», где каждый мог сделать 3D-фото, принять участие в кино-викторине и розыгрыше ценных призов. Также провайдер подарил поклонникам хоккея автограф-сессию участников Матча Звезд — Николая Голдобина (ХК «Металлург», Магнитогорск) и Максима Шалунова (ХК «Локомотив», Ярославль). Свыше ста зрителей смогли получить фото со звездами и автографы. Ранее популярные хоккеисты рассказали челябинцам о Фонбет Неделе Звезд Хоккея 2022 в видеороликах.

Для проведения спортивного мероприятия специалисты «Ростелекома» в рекордные сроки организовали доступ в сеть для организаторов, судей и сотрудников «Трактора». Скорость подключения по основному и резервному каналам связи составила два гигабайта в секунду. Событие проходило в столице Южного Урала с третьего по 11 декабря.