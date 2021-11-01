01.11.2021
Тиктокер из Челябинска, который зарабатывал на деменции бабушки, трижды судим
01.11.2021
АЗ «УРАЛ» расширит инфраструктуру предприятия за счет ранее не используемой земли
01.11.2021
«Ростелеком» осветил улицы Аши
01.11.2021
Сбер принял более 10 тысяч заявок и выдал первый кредит по льготной программе кредитования под 3%
01.11.2021
Котова поручила определиться с местами для елочных базаров в Челябинске
01.11.2021
Ушел из жизни писатель, почетный гражданин Миасса Николай Година
Сбер принял более 10 тысяч заявок и выдал первый кредит по льготной программе кредитования под 3%
01.10.2021
Средний размер потребительского кредита в Челябинской области превысил 200 тысяч рублей
03.08.2021
Южноуральцы смогут обменять бонусы от СберСпасибо на бытовую технику
29.07.2021
Cбер выдал больше 800 тысяч карт «Мир» в Челябинской области
28.07.2021
Жителям Челябинска посоветовали, как обмануть инфляцию
Как и чем еще убедить южноуральцев привиться?
29.10.2021
Кого и когда в Челябинской области будут отстранять от работы без прививки от ковида
28.10.2021
Как корреспондент агентства «Урал-пресс-информ» в начальника отряда женской колонии превратилась
27.10.2021
Получат ли QR-коды южноуральцы с антителами, переболевшие ковидом без ПЦР-подтверждения
26.10.2021
Ирина Гехт ответила на вопросы по новым ограничениям в Челябинской области
25.10.2021