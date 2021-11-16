16.11.2021
Южноуральцы могут подать заявку на всероссийский конкурс «Ты в игре»
16.11.2021
Автозавод «УРАЛ» заключил соглашение о партнерстве
16.11.2021
ВТБ: доля онлайн-заявок на автокредиты выросла на треть
16.11.2021
Жительница Челябинска оформила кредит на покойника
16.11.2021
Сбер снижает ставки по семейной ипотеке на 0,3 процентных пункта
16.11.2021
Танков много не бывает: «Ростелеком» заявил о самом мощном обновлении «игрового» тарифа
Сбер снижает ставки по семейной ипотеке на 0,3 процентных пункта
12.11.2021
Сбербанку — 180 лет: от одного клиента к ста миллионам
11.11.2021
Вклады СберБанка вошли в список выгодных предложений Зелёного дня
03.11.2021
Сбербанк предложил своим клиентам новые вклады - «СберВклад» и «СберВклад Прайм»
01.11.2021
Сбер принял более 10 тысяч заявок и выдал первый кредит по льготной программе кредитования под 3%
В Челябинске из-за нерабочих дней перенесли аукционы по продаже недостроев
15.11.2021
На самолете, в поезде и в общественных местах - только по QR-коду
13.11.2021
В Челябинской области не будут продлять нерабочие дни
12.11.2021
Руководителей организаций, не выполнивших требования об обязательной вакцинации, оштрафуют
11.11.2021
Привито от ковида более 1,2 миллиона южноуральцев или 46,9% от взрослого населения
11.11.2021