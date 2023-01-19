Сбер запустит цифровую трансформацию челябинской компании Modern Glass

Производитель изделий для архитектурного остекления Modern Glass из Челябинска запускает цифровую трансформацию со Сбером. Strategy Partners (входит в группу Сбербанка) разработает для челябинского предприятия диджитал-стратегию и поможет создать цифровой офис.

Как сообщает пресс-служба Челябинского отделения Сбербанка, благодаря партнерству со Сбером Modern Glass получит доступ к сервисам, которые решают разные бизнес-задачи: от организации онлайн-продаж и облачных технологий до эффективного управления предприятием. Кроме технологий, Modern Glass получит доступ к экспертизе и опыту консалтинговой компании Strategy Partners, в портфеле заказов которой более трети проектов составляют корпоративные и цифровые стратегии, а также практическому опыту Сбера по внедрению более чем 200 отдельных цифровых решений на производственных предприятиях и управлению изменениями в более 80 проектах.

Корректировка модели управления цифровыми инициативами и постановка цифрового офиса позволит Modern Glass институализировать цифровое развитие, системно преобразовывать цифровые инициативы в монетарные эффекты.

Денис Чугунов, управляющий Челябинским отделением Сбербанка: «Компания сможет полностью автоматизировать свои внутренние процессы: внедрить электронный документооборот, внутренние приложения, модули и решения, которые будут влиять на эффективность бизнес-процессов. По опыту, обороты предприятий, которые проходят цифровую трансформацию со Сбером, растут на 20% быстрее, чем у конкурентов».

«В этом году мы запустили линию производства панорамных стекол высотой до 12 метров – таких технологий в России раньше не было. Новое оборудование и цифровая трансформация помогут нам эффективно масштабировать бизнес без потерь в качестве продукции», - прокомментировал Михаил Дедович, генеральный директор Modern Glass.

Modern Glass ― крупнейший завод России по производственным мощностям на рынке переработки листового стекла. Компания занимается производством сложных архитектурных стеклопакетов для небоскребов, аэропортов, стадионов, банков, гостиниц, торговых и офисных центров.