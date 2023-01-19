19.01.2023
Сбер запустит цифровую трансформацию челябинской компании Modern Glass
19.01.2023
Дело об убийстве челябинки, чье тело нашли у мусоперерабатывающего завода, передано в суд
19.01.2023
В Челябинске автобусы оборудуют системой интеллектуального мониторинга
19.01.2023
Консультация юриста: Если сотрудники мерзнут на рабочем месте, работодателя могут оштрафовать
19.01.2023
Аферисты стали представляться сотрудниками следственного комитета Челябинской области
19.01.2023
Детская хоровая капелла из Челябинска завоевала Гран-при фестиваля «Песни над Невой»
Сбер запустит цифровую трансформацию челябинской компании Modern Glass
22.12.2022
Более двух тысяч сделок: в ноябре челябинцы оформили ипотеки больше, чем год назад
12.12.2022
Предприниматели назвали важный навык для успешного ведения бизнеса
09.12.2022
На Южном Урале средняя сумма вклада на ребенка превысила 150 тысяч рублей
01.12.2022
Сбер открыл первый в России собственный технохаб для ИТ-специалистов
В 2023 году для южноуральцев подготовили 66 купелей, но окунаться советуют не всем
18.01.2023
Сенатор Павлова помогла семье летчика, служившего на Шагольской авиабазе
18.01.2023
Челябинские мобилизованные уверенно чувствуют себя в зоне СВО
17.01.2023
Студенты медколледжа Кыштыма замерзают в аудиториях и общежитии, возбуждено уголовное дело
17.01.2023
Сирота из Магнитогорска утверждает, что чиновники дали ему квартиру женщины, которая находится в психушке
16.01.2023