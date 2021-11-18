18.11.2021
Сбербанк начал выдавать ипотечные кредиты для покупки залогового жилья на аукционах
18.11.2021
Сергей Мазаев выступит в Челябинской филармонии с программой «Классика без кодекса»
18.11.2021
В Челябинске в новом году построят школу олимпийского резерва по тхэквондо
18.11.2021
Копейск объявил конкурс на лучший эскизный проект въездных стел городских поселков
18.11.2021
Впервые с начала пандемии за сутки заболело ковидом более 600 южноуральцев
18.11.2021
Полицейские Челябинска задержали налетчика на салоны сотовой связи
Сбербанк начал выдавать ипотечные кредиты для покупки залогового жилья на аукционах
17.11.2021
«Квартирный бум» в Челябинской области: 19 тысяч кредитов оформили южноуральцы на покупку жилья
11.11.2021
Вклады СберБанка вошли в список выгодных предложений Зелёного дня
02.11.2021
За 9 месяцев года СберБанк выдал больше потребительских кредитов, чем за весь прошлый год
29.10.2021
Подтвердить учетную запись на «Госуслугах» можно через Сбербанк Онлайн
Перемены на Полигоне ТБО: новые мощности позволят увеличить долю переработки отходов
17.11.2021
Безопасности жителей Челябинска угрожает «черная дыра» на улице Свободы
16.11.2021
В Челябинске из-за нерабочих дней перенесли аукционы по продаже недостроев
15.11.2021
На самолете, в поезде и в общественных местах - только по QR-коду
13.11.2021
В Челябинской области не будут продлять нерабочие дни
12.11.2021