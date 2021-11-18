Сбербанк начал выдавать ипотечные кредиты для покупки залогового жилья на аукционах

Сбербанк запустил в Челябинской области пилотный проект «Ипоторг». Теперь в банке можно получить ипотечный кредит на выкуп заложенного жилья, которое принадлежит должникам по кредитам и выставлено на торги в процедуре банкротства.

Как сообщает пресс-служба Челябинского отделения Сбербанка, раньше выкупить заложенное имущество на торгах можно было только за счет собственных средств покупателя. Теперь процесс кредитования на приобретение залогового жилья приближен к стандартным условиям ипотечного кредитования. Заявку можно подать на портале ДомКлик. Кредиты выдаются для покупки залоговой квартиры, жилого дома или таунхауса. Первоначальный взнос составляет от 20%. Для защиты интересов покупателя проведение расчетов проводится через аккредитив.

Покупатель может заранее осмотреть объект и получить у финансового управляющего всю информацию: наличие прописанных лиц, задолженность по коммунальным платежам, состояние коммуникаций. Все подобные сделки дополнительно курирует сотрудник банка, ответственный за возврат проблемной задолженности банкрота. Он формирует пакет документов по приобретаемому объекту и согласовывает параметры сделки с арбитражным управляющим. После торгов специалист банка контролирует регистрацию прав, проведение расчетов, погашение проблемной задолженности перед банком.

Покупка объекта на торгах имеет свои особенности. Для участия в аукционе важно зарегистрироваться на торговой площадке, своевременно подать заявку, заплатить задаток. Если вы не хотите самостоятельно участвовать в торгах, Сбер предлагает услуги агента. Агент по торгам возьмет на себя весь процесс от подачи заявки до участия в торгах.