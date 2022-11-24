24.11.2022
Сбербанк в 2022 году рассчитывает выдать ипотеки на 2,45 триллиона рублей
24.11.2022
Снеговики-добряки начинают свою работу
24.11.2022
МТС переходит на собственную технологическую платформу The Platform
24.11.2022
Исторический музей Южного Урала проведет «Гороховские чтения»
24.11.2022
Большинство южноуральцев за инициативу Госдумы объявить 31 декабря выходным днем
24.11.2022
Названы лучшие и худшие маршруты Челябинской агломерации
Сбербанк в 2022 году рассчитывает выдать ипотеки на 2,45 триллиона рублей
24.11.2022
Ученые Сбера представили MedBench — платформу для решения ИИ-задач в медицине
23.11.2022
В Сбербанке считают искусственный интеллект главной технологией XXI века
22.11.2022
Как оплатить налоги быстро и не выходя из дома: памятка от Сбера
10.11.2022
Чистая прибыль «Сбера» по РСБУ за 10 месяцев превысила 50 миллиардов рублей - Греф
Главное новогоднее дерево обойдется Челябинску в 1,6 миллиона рублей
23.11.2022
Челябинску удалось увеличить доходную часть бюджета и вдвое сократить его дефицит
22.11.2022
Все для победы: Юрий Гагарин стал сопредседателем штаба ОНФ в Челябинской области
21.11.2022
Текслер встретился с "Ангелом"
20.11.2022
В Карталинском районе спасатели эвакуировали травмированных лебедей
18.11.2022