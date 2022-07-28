28.07.2022
В Челябинске завершили обкатку два новых трамвая с плавным ходом вагонов и модной подсветкой
28.07.2022
Сеть доставки МИКАfood из Магнитогорска будет обслуживать клиентов с помощью голосового робота
28.07.2022
В Магнитогорске стартует первая Спартакиада молодёжных организаций
28.07.2022
В Магнитогорске открыли выставку-экскурсию о «рождённых под созвездием стали»
28.07.2022
Алководитель из Магнитогорска отправился в колонию
28.07.2022
В Челябинской области стали меньше грабить и угонять машины
Сеть доставки МИКАfood из Магнитогорска будет обслуживать клиентов с помощью голосового робота
19.07.2022
Исследование: Челябинские озера стали притягивать все больше туристов
14.07.2022
Более 20 тысяч семей Манхэттена, Ньютона и Чурилово смогут подключить высокоскоростной домашний интернет и сэкономить
12.11.2021
В период нерабочих дней челябинские предприниматели перешли на умную рекламу
09.11.2021
Популярность Dota после победы Team Spirit увеличилась вдвое
Челябинцы жалуются на абсурдную среду
27.07.2022
Текслер о своем попадании в санкционный список
26.07.2022
Народный фронт в Челябинской области собрал крупную партию гуманитарной помощи для Донбасса
26.07.2022
Челябинцы пожаловались на график работы туалета на новой набережной
25.07.2022
В Курчатовском районе чествовали супружеские пары, прожившие вместе больше 50 лет
25.07.2022