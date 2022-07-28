Сеть доставки МИКАfood из Магнитогорска будет обслуживать клиентов с помощью голосового робота

МТС разработала и запустила цифрового голосового робота для магнитогорской сети МИКАfood, в которую входит 10 пиццерий и собственная служба доставки. Сервис позволил разгрузить операторов доставки и сократить расходы на коммуникацию с клиентами на 60% в месяц, а также увеличил допродажи.

Голосовой робот позволил МИКАfood автоматизировать подтверждение онлайн-заказов с сайта и разгрузил операторов доставки, которые раньше вручную подтверждали и корректировали детали заявки. Это позволило увеличить скорость подтверждения заказов на 50% и существенно ускорить процесс передачи информации на кухню, благодаря чему компания сократила время доставки и количество обращений клиентов из-за долгого ожидания готовой еды.

При оформлении онлайн заказа, голосовой помощник распознает время и зону доставки, оперативно связывается с клиентом для подтверждения заказа и самостоятельно фиксирует дополнительные комментарии, после чего отправляет информацию на сайт, в систему IIKO и на кухню. Тем клиентам, которые выбирают постоплату, робот-помощник предлагает дополнить заказ.

Как отметили в МТС, решение разработано специально под задачи МИКАfood и обрабатывает более 200 заказов в день, заменяя трех операторов службы доставки. При этом, даже при резком росте заказов, все обращения будут приняты и обработаны – голосовой робот, в отличие от человека, может одновременно принимать до 100 заказов. Для удобства сотрудников службы доставки разработчики предусмотрели возможность гибкой настройки голосового помощника через личный кабинет. Например, в зависимости от загрузки кухни, увеличивать или уменьшать интервалы между звонками через удобный и понятный интерфейс платформы, с которым легко справится администратор без навыков программирования.