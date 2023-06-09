Сегодня, девятого июня 2023 года, в форме заочного голосования состоялось годовое Общее собрание акционеров компании «Россети Урал», сообщает пресс-служба компании.

Акционерами утверждены годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2022 год. Приняты решения о распределении прибыли (убытков) по результатам 2022 года и о выплате дивидендов в размере 0,00504 рублей на одну обыкновенную акцию.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 23 июня 2023 года.

Избран новый состав Совета директоров Общества, в который вошли (должности указаны на момент выдвижения):

- Андреева Елена Викторовна, Заместитель Генерального директора по реализации услуг и транспорту электроэнергии ПАО «Россети»;

- Аникин Виталий Владимирович, Заместитель Генерального директора по стратегии и инвестициям ПАО «Т Плюс»;

- Дмитрик Роман Августович, Генеральный директор ООО «Энергосетьинвестхолдинг»;

- Краинский Даниил Владимирович, Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»;

- Корнеев Александр Юрьевич, Начальник Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети»;

- Оже Наталия Александровна, Заместитель Генерального директора по правовым и корпоративным вопросам АО «ГАЗЭКС»;

- Пятигор Александр Михайлович, Генеральный директор ОАО «МРСК Урала»;

- Тихонова Мария Геннадьевна, Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»;

- Тулба Андрей Петрович, Директор по экономике – начальник Департамента экономики ПАО «Россети»;

- Шагина Ирина Александровна, Директор по тарифам – начальник Департамента тарифной политики ПАО «Россети»;

- Шевчук Александр Викторович, Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов.

Членами Ревизионной комиссии избраны (должности указаны на момент выдвижения):

- Ульянов Антон Сергеевич, Директор по внутреннему аудиту – начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»;

- Царьков Виктор Владимирович, Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»;

- Тришина Светлана Михайловна, Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита – начальник Управления аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»;

- Остроухова Ольга Викторовна, Главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»;

-Андриасова Гаянэ Робертовна, Заместитель начальника управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети».

Аудиторской организацией Общества назначен коллективный участник в составе ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (лидер коллективного участника) и ООО Аудиторско-консалтинговая компания «Кроу Аудэкс» (член коллективного участника).

Акционерами также утверждены ряд изменений и дополнений в Устав Общества, в том числе о смене фирменного наименования электросетевой компании с ОАО «МРСК Урала» на ПАО «Россети Урал». Изменения в наименование вступят в силу после получения согласия Минюста России как того требует законодательство.

Напомним, что в публичном пространстве ОАО «МРСК Урала» с июня 2019 года использовало бренд «Россети Урал». После данного решения акционеров в компании фактически завершен второй этап внедрения единой бренд-архитектуры ПАО «Россети» на территории Урала.

В настоящее время Группа «Россети» – один из крупнейших в мире электросетевых холдингов, обеспечивающий электроснабжение потребителей в 78 регионах России. В управлении находятся 2,45 млн км линий электропередачи и электрические подстанции общей мощностью 826 тыс. МВА. По сетям Группы «Россети» передается более 77% всей вырабатываемой в стране электроэнергии. В состав Группы входят 43 дочерних и зависимых общества, в том числе 16 распределительных сетевых компаний. Общая численность персонала составляет порядка 230 тыс. человек.

Контролирующим акционером материнской компании – ПАО «Россети» – является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом.