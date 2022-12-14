Специалистов из других регионов смогут нанимать предприятия ОПК Челябинской области

Предприятия оборонного комплекса в Челябинской области смогут восполнить кадровый голод за счет иногородних сотрудников. Для этой цели предприятия будут получить компенсации из бюджета РФ.

Документы уже подготовлены – соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин 13 декабря.

Как сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области, размер финансовой поддержки в расчёте на одного работника составит 262 188 рублей, сумма будет разделена на четыре квартальные выплаты по 65 547 рублей.

Перечень профессий и предприятий предстоит утвердить в каждом регионе, обязательное условия – адресатом получения компенсации может стать только предприятие из реестра ОПК Минпромторга России.

По расчетным данным разработчиков новшества, оно позволит трудоустроить дополнительно примерно 3,8 человек в общей сложности.