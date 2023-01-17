Суд продлил срок конкурсного производства в отношении структуры Роскосмоса - Миасского машзавода

Арбитражный суд Челябинской области продлил срок конкурсного производства в отношении АО «Миасский машиностроительный завод» (ММЗ, входит в госкорпорацию «Роскосмос»). Соответствующая информация опубликована в картотеке арбитражных дел.

«Продлить срок конкурсного производства АО "ММЗ" на шесть месяцев, то есть до 18 июля 2023 года», - говорится в определении Арбитражного суда.

Полномочия конкурсного управляющего Анатолия Селищева будут действительны до даты завершения процедуры конкурсного производства.

АО «Миасский машиностроительный завод» 26 февраля 2021 года обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с заявлением о признании себя несостоятельным (банкротом) из-за задолженности в размере 2,38 миллиарда рублей.

В декабре 2021 года должник признан банкротом, в отношении АО «ММЗ» введена процедура наблюдения. Временным управляющим был утвержден Анатолий Селищев.

В июле 2022 года в отношении АО «ММЗ» введена процедура – конкурсное производство сроком на шесть месяцев. Конкурсным управляющим утвержден Анатолий Селищев.

В январе 2023 года конкурсный управляющий направил ходатайство о продлении конкурсного производства, в связи с необходимостью формирования реестра кредиторов должника. Суд принял решение продлить конкурсное производство еще на полгода.

В списке наиболее крупных кредиторов должника «НОВАТЭК-Челябинск» (543 миллиона рублей), АО «Газпром газораспределение Челябинск» (45,5 миллиона рублей), АО «Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева» (12,2 миллиона рублей).