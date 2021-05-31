Талисман ЧЦЗ отметил 13-летие и стал хорошо известен в мире

В конце мая 2021 года официальному талисману входящего в состав Уральской горно-металлургической компании Челябинского цинкового завода – сказочному персонажу Цинкуле - исполнилось 13 лет.

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» начальник отдела по связям с общественностью АО «ЧЦЗ» Наталья Васильева, до того, как стать похожим на мультяшного персонажа, этот герой был совсем другим и изображался просто в виде букв Zn. Особой любви и восторга он не вызывал ни у взрослых, ни у детей, поэтому было решено провести ребрендинг талисмана. Перед дизайнерами было поставлено сложное техническое задание – придумать запоминающееся оригинальное существо, которое одновременно является и металлическим, и мягким, и пушистым. Были созданы десятки эскизов и прототипов, прослушаны 15 актеров, желавших озвучивать Цинкулю – челябинского мальчика-металлурга. В результате удалось сделать правильный выбор.

Сегодня уже сложно представить корпоративные мероприятия Челябинского цинкового завода без этого забавного персонажа. Цинкуля давно завоевал любовь как самых маленьких детей работников ЧЦЗ, так и ветеранов предприятия. Сегодня на цинковом заводе легко найти множество разнообразных изделий с изображением Цинкули - это блокноты, брелоки, магниты, флешки, календари. Металлурги нередко берут с собой Цинкулю в отпуск или командировку, фотографируют его у местных достопримечательностей. За 13 лет челябинский Цинкуля снялся в нескольких мультфильмах и проехал уже почти по всему миру — был в Азии, Африке, Европе, Южной Америке. В этом году, в преддверии Дня металлурга Цинкуля путешествует в компании ведущего «Орла и решки» Антона Зайцева.