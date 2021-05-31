31.05.2021
Мэрия Челябинска обнародовала список запрещенных для купания мест
31.05.2021
Анонсы событий и мероприятий на первое июня
31.05.2021
Более 133 миллионов рублей инвестирует ЧЦЗ в строительство нового административно-бытового корпуса вельц-цеха
31.05.2021
Челябинец грозился зарубить топором бывшую жену
31.05.2021
Талисман ЧЦЗ отметил 13-летие и стал хорошо известен в мире
31.05.2021
Депутаты ЗСО отметили премией за развитие бизнеса представителей ЮУТПП
Талисман ЧЦЗ отметил 13-летие и стал хорошо известен в мире
31.05.2021
Более 133 миллионов рублей инвестирует ЧЦЗ в строительство нового административно-бытового корпуса вельц-цеха
27.05.2021
Более 133 миллионов рублей инвестирует ЧЦЗ в строительство нового административно-бытового корпуса вельц-цеха
20.05.2021
Лучших представителей рабочих профессий выберут на Челябинском цинковом заводе
18.05.2021
Корпоративный календарь Челябинского цинкового завода вошел в число победителей национального конкурса «Серебряные нити»
На Челябинскую область надвигаются грозы, шквалистый ветер и град
31.05.2021
Где логика? На Комсомольском проспекте Челябинска вскрыли новый асфальт, чтобы проложить теплотрассу
29.05.2021
Бор есть «священная корова»: биологи считают, что строительство в Челябинском городском бору может убить его
28.05.2021
Жители Чурилово начали «клеймить» нелегальные ларьки
28.05.2021
Глава минстроя съездил в три проблемных по воде района. Что изменится?
27.05.2021