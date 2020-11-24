Технологии «Интерсвязи» сделают общественный транспорт более доступным

Лидер телекоммуникационного рынка Челябинской области – компания «Интерсвязь» - принимает участие в реализации плана министерства транспорта России по увеличению к 2035 году объемов перевозок пассажиров общественным транспортом в полтора раза при обеспечении полностью бесплатного проезда.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе компании «Интерсвязь», согласно государственной стратегии, затраты будут компенсированы за счёт автомобилистов. Уже через пять владельцам личных автомобилей придётся платить за движение по региональным магистралям, а после — по дорогам всех категорий. Эксперты рекомендуют уже сейчас начинать подготовку к новым реалиям и пересаживаться на трамваи, троллейбусы и автобусы. Компания «Интерсвязь» разработала эффективный инструмент, который поможет безболезненно и комфортно адаптироваться к грядущим изменениям. В июне 2020 года компания интегрировала возможность использования ключа от «Умного домофона» как транспортной карты в своё мобильное приложение. Сегодня количество поездок с его использованием превышает шесть тысяч в неделю. Статистика показывает, что универсальный девайс в итоге становится дополнительной мотивацией к поездкам на общественном транспорте. Каждый пятый пользователь, активировавший ключ, ранее предпочитал альтернативные способы передвижения по городу. В качестве основного плюса бывшие автомобилисты и клиенты такси-агрегаторов выделяют удобное взаимодействие ключа-транспортной карты с супераппом. Приложение позволяет пополнять баланс на устройстве в любое удобное время в несколько кликов, не посещая специальную точку оплаты. В нём же доступна и подробная история поездок с подробными данными о стоимости, маршруте и времени.

Очевидна для пользователей и денежная выгода от использования приложения. В рамках проекта действует бессрочная акция — система скидок, которая зависит от внесённой на баланс суммы. При пополнении на 700 рублей пользователь получает максимальную скидку — 10 процентов. При помощи «Умного ключа» можно оформить единый билет на 60 и 90 минут, который позволит совершать бесплатные пересадки.

По словам генерального директора компании «Интерсвязь» Эдуарда Калинина, развитая система общественного транспорта — черта, присущая прогрессивным городам, и универсальный инструмент, который обеспечивает комфортное взаимодействие с ней, это неотъемлемая часть этой структуры. Создав подобное решение для Челябинска, «Интерсвязь» поставила столицу Южного Урала на одну строчку с Москвой и Санкт-Петербургом. Статистика показывает постоянный прирост пользователей новой технологии. Таким образом, продвигая и совершенствую этот продукт, компания способствует и общему развитию городов своего присутствия, повышению их имиджа.

Использование «Умного ключа» в качестве транспортной карты — лишь начало. В будущем разработка компании «Интерсвязь» будет внедряться и в другие сферы городской жизни. Возможности технологии позволяют приспособить её к 16-ти различным функциям. В ближайшее время девайсом можно будет оплатить школьные обеды, аренду велосипедов и самокатов, использовать его в качестве пропуска на работу и в учебное заведение.