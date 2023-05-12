Текслер: «Надо понимать, что мы можем быть сильнее за счет внутренних стимулов»

Новые экономические реалии и прикладные вопросы развития суверенной экономики России на ближайшие годы и десятилетия обсудят на «Русском экономическом форуме», который состоится в Челябинской области с девятого по 11 ноября 2023 года.

Мероприятие анонсировал губернатор, руководитель комиссии Госсовета по направлению «Экономика и финансы» Алексей Текслер на выездном заседании комитета Госдумы по экономической политике, которое прошло сегодня в Магнитогорске.

«В основном на экономических форумах обсуждалось привлечение иностранных инвесторов, сегодня задача – собрать внутренние ресурсы и все возможности для того, чтобы развивать экономику, ориентируясь на внутренний спрос, на те возможности, которые у нас есть в стране, - подчеркнул Алексей Текслер. - Мы не отказываемся от взаимодействия с дружественными странами, поддерживаем и развиваем экономические связи, но надо понимать, что мы можем быть сильнее в первую очередь за счет внутренних стимулов».

Глава финансово-экономической комиссии Госсовета пригласил всех заинтересованных в обсуждении перспектив развития страны и заверил, что участников ждут интересные дискуссии по актуальным темам.

Алексей Текслер отметил активную и системную работу с Госдумой и поблагодарил за сотрудничество в подготовке и реализации мер поддержки экономики в условиях санкций.

Председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин отметил важность выездных заседаний с участием представителей промышленности, администраций, в том числе моногородов, для выработки совместных решений.

«Безусловно, сегодня ключевые задачи, которые ставит перед нами руководство, – это реализация гособоронзаказа, развитие других отраслей промышленности, технологический суверенитет», - сказал Максим Топилин.

Губернатор Алексей Текслер отметил, что Челябинская область сегодня, как и всегда, остается опорой для страны. «Мы справляемся с вызовами, с учетом всех санкций успешно развиваются наши предприятия. Это отражается на экономических показателях - растут индекс промышленного производства, средняя заработная плата», - констатировал глава региона.

Челябинская область закончила год со стабильными макроэкономическими показателями, начиная с августа, демонстрирует рост: индекс промпроизводства за первый квартал 2023 года составил 107,3% (к первому кварталу 2022 года, который был успешным), в секторе обрабатывающих производств – 109,5%.

Продолжается рост показателей заработной платы, оборота розничной торговли, оборота общепита, объема платных услуг.

«Экономика Челябинской области показывает активный рост, и во многом здесь сыграли те меры поддержки и та грамотная макроэкономическая политика, которую ведет Президент, Правительство, и те меры поддержки, которые мы реализуем у себя в регионе», - отметил Алексей Текслер.

На выездном заседании обсудили развитие моногородов. Для Челябинской области актуальны вопросы монопрофильности муниципалитетов и являются важными направлениями развития. В области 16 моногородов. Регион занимает третье место в России и второе в УрФО по их количеству. Ситуация в них зависит от работы градообразующего предприятия.

По мнению Алексея Текслера, стратегическая задача – вывести их на новый уровень развития, используя как уже имеющиеся инструменты поддержки, так и разработав новые, которые должны отвечать запросам времени. «Я говорю и о преференциальном режиме территорий опережающего развития, у нас в регионе таких территорий пять, и о всей системе мер поддержки, в том числе финансовой, реализуемой сегодня по линии ВЭБ.РФ», - пояснил глава комитета Госсовета.

Многие из градообразующих предприятий работают как на внутренний рынок, так и на внешний.

«Важно развивать внешнеэкономические связи с дружественными странами, выстраивать новые логистические коридоры. Настраивать под это систему поддержки экспорта, как на федеральном, так и региональном уровне. И вместе с тем – держать свою, ориентированную на российские интересы, экономическую повестку», - акцентировал губернатор.

Полпред Владимир Якушев дал оценку социально-экономическим показателям УрФО, отметив положительную динамику по индексу промпроизводства. В целом, пессимистические прогнозы не оправдались, экономика показала свою устойчивость.

Владимир Якушев отметил Южный Урал как лидера по инвестиционному налоговому вычету: 26 предприятий воспользовались этой поддержкой. Челябинская область доказывает, что это работающий механизм, подчеркнул полпред.