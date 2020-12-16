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Топ-5 уловок телефонных мошенников

Банк России наглядно показал, какие уловки используют телефонные мошенники, чтобы заполучить сбережения жителей Челябинской области. В топ вошли пять методов аферистов.

1.Мошенник сам связывается с вами

2. С вами говорят о деньгах

3. Вас просят сообщить конфиденциальные данные. Настоящий сотрудник банка никогда не спросит ваши пароли

4. Вас выводят из равновесия

5. На вас давят

В Банке России советуют закончить разговор с мошенником и позвонить на горячую линию своего банка, чтобы удостовериться в сохранности своих денег.

Жителей Челябинской области уже не удивить звонками мошенников. Периодически южноуральцы делятся в социальных сетях историями о том, что оставили похитителей денег ни с чем. Но также есть и те, кто до сих попадается на уловки аферистов. Накануне челябинка взяла кредит в банке на два миллиона и перевела эти деньги неизвестным.