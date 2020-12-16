Топ-5 уловок телефонных мошенников

Банк России наглядно показал, какие уловки используют телефонные мошенники, чтобы заполучить сбережения жителей Челябинской области. В топ вошли пять методов аферистов.
1.Мошенник сам связывается с вами
2. С вами говорят о деньгах
3. Вас просят сообщить конфиденциальные данные. Настоящий сотрудник банка никогда не спросит ваши пароли
4. Вас выводят из равновесия
5. На вас давят
В Банке России советуют закончить разговор с мошенником и позвонить на горячую линию своего банка, чтобы удостовериться в сохранности своих денег.
Жителей Челябинской области уже не удивить звонками мошенников. Периодически южноуральцы делятся в социальных сетях историями о том, что оставили похитителей денег ни с чем. Но также есть и те, кто до сих попадается на уловки аферистов. Накануне челябинка взяла кредит в банке на два миллиона и перевела эти деньги неизвестным.