«Умные домофоны» от «Интерсвязи» нашли применение в системе гражданской обороны

Разработанная лидером телекоммуникационного рынка Челябинской области – компанией «Интерсвязь» технология «Умные домофоны» была успешно применена в ходе всероссийских учений по гражданской обороне

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе компании «Интерсвязь», в ходе учений шесть с половиной тысяч устройств «Умных домофонов» «заговорили» в унисон с единой системой оповещения. В 11:45 зазвучали сирены, а домофоны голосом диктора начали декламировать сообщение со следующим текстом: «Внимание! Проводится техническая проверка канала оповещения». Согласно регламенту, тренировки с использованием автоматизированной централизованной системы и комплексной системы экстренного оповещения населения проводятся не реже двух раз в год. Система необходима для экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации, катастрофы или стихийного бедствия. Ранее такие сообщения передавались с помощью громкоговорящих устройств и электросирен, установленных на крышах зданий и в общественных местах. В октябре 2020 года впервые в систему оповещения были включены и «Умные домофоны».

По словам генерального директора компании «Интерсвязь» Эдуарда Калинина, все проекты технологии «Умный город» имеют в первую очередь социальную направленность. Компания постоянно находится в процессе поиска вариантов для расширения функциональности, разработки идей, которые будут полезны людям. Подключение «Умных домофонов» к системе экстренного оповещения — одна из них. Первый запуск прошёл успешно. Перспективное направление будет развиваться.

Оповещение населения через домофоны имеет ряд преимуществ перед традиционными способами. Благодаря умным устройствам, горожане могут слышать не просто вой сирены, предупреждающий о чрезвычайной ситуации, но и получают подробную информацию о том, что конкретно произошло. Сообщение может сопровождаться подробной инструкцией с планом дальнейших действий. «Умные домофоны» могут передавать информацию адресно - в конкретном районе, дворе и доме. В будущем система компании позволит покрывать «слепые места» всеобщей системы оповещения. Устройства «Интерсвязи» устанавливаются и в частном секторе, где отсутствуют электросирены. Зачастую жители таких территорий рискуют остаться в неведении о чрезвычайной ситуации.