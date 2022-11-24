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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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24.11.2022

Главой нового муниципалитета в Челябинской области избрана Наталья Лощинина
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В Челябинской области возникли проблемы с поставками подгузников и пеленок для инвалидов. Об этом
24.11.2022

Поставщиков подгузников и пеленок для инвалидов ищут в Челябинской области
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В будущем году с первого июня у инвалидов появится возможность подтверждать инвалидность дистанци
24.11.2022

80 процентов южноуральцев предпочитают заочное освидетельствование

Новое: инвалиды смогут подтверждать группу дистанционно
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24.11.2022

Наталья Котова посетила обновленный «Метар-спорт»
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24.11.2022

Сбербанк в 2022 году рассчитывает выдать ипотеки на 2,45 триллиона рублей
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24.11.2022

Снеговики-добряки начинают свою работу
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.11.2022

МТС переходит на собственную технологическую платформу The Platform
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24.11.2022

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24.11.2022 19:00

Уперлись в столб: "Интерсвязь" потребовала от "Россети Урал" решить разногласия без ущерба для населения

Операторы связи «Гиперсеть» и «Инсит» совместно с компанией «Интерсвязь» публично выступили против «Россети Урал». Сегодня, 24 ноября, в офисе «Интерсвязи» на брифинге для СМИ  обнародован факт срезания проводов «Интерсвязи» с опор в Златоусте, Верхнем Уфалее и Кусе, после чего без связи и телевидения остались сотни абонентов. 

Пострадавших может стать значительно больше – сообщил на брифинге генеральный директор ООО фирма «Интерсвязь» Руслан Усманов, поскольку демонтаж оборудования может продолжиться дальше на территории Челябинска и области. Коллеги-операторы поддержали его. Суть их выступления сводилась к призыву не лезть на столб во всех смыслах этого выражения. 

Предыстория разбирательств операторов связи и электросетевой компании «с бородой», в том числе с участием региональной «минцифры». В частности, «Интерсвязь» платит исправно за размещение на опорах по договору с "Россети Урал" более двух миллионов рублей ежемесячно, но подписала его с протоколом разногласий относительно цены и рассчитывает изменить сумму в судебном порядке.

 «Вызывает вопросы методика расчёта стоимости использования опор для размещения “оптики”. Например, в абонентскую плату включено обслуживание и ремонт оптических линий сотрудниками электросетевой компании — это 62% от величины арендной платы. При этом в договоре прямо прописана обязанность оператора связи поддерживать собственные сети в исправном состоянии своими силами. Получается противоречие», — комментирует генеральный директор компании ООО фирма «Интерсвязь» Руслан Усманов.

«Мы требуем прекратить уничтожение линий связи и призываем руководство МРСК ("Россети Урал" - ред.) решать вопросы в правовом поле в соответствии с действующим законодательством РФ. От этих действий в первую очередь страдают жители региона, затронуты их прямые интересыю Мы написали письмо на председателя “оперативного Штаба по принятию решений о проведении мероприятий по защите населения и территорий” с просьбой о введении моратория на демонтаж сетей связи до окончания специальной военной операции», — комментирует Руслан Усманов.

 

«В целях прояснения ситуации сообщаем, что компания «Россети Урал» неоднократно проводила переговоры и информировала провайдеров на всех территориях присутствия о необходимости легализации линий связи, размещенных на электросетевой инфраструктуре без согласия собственника такой инфраструктуры, - говорят в "Россети Урал". - Были озвучены сроки, в рамках которых было необходимо узаконить сложившиеся отношения». 

По ситуации со срезанием проводов в Златоусте в "Россети Урал" заявили об отсутствии необходимых документов на момент демонтажа: «Представители провайдера «Интерсвязь-Златоуст», прибывшие на место проведения плановых работ в Златоуст, сообщили об отсутствии информации относительно собственника размещенного оборудования, отказавшись подписывать документацию по инвентаризации».

Операторы связи и "Россети Урал" сходятся в оценке, что ситуация для региона не уникальная, подобные имеют место во многих регионах. Есть примеры успешных решений, например, в Краснодарском крае, где при участии антимонопольщиков удалось снизить оплату за использование опор почти в 10 раз, вопросы решались исключительно в правовом поле, после чего сотрудничество энергетиков и сетевиков перешло в конструктивное русло.

Автор: Любовь Яржемская
Интерсвязь
МРСК Урала
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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24.11.2022

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Изъятую обувь отдали нуждающимся Челябинской и Свердловской областей

22.11.2022 16:10

Челябинск потратит на инициативные проекты своих горожан более полумиллиарда рублей

22.11.2022 16:02

«Солнечная долина» получила лицензию на содержание животных

22.11.2022 15:01

Челябинску удалось увеличить доходную часть бюджета и вдвое сократить его дефицит

22.11.2022 14:26

В Челябинске будут судить буйного дедушку, который напал на медсестру

22.11.2022 14:07

Экс-чиновник администрации Челябинска просил не отправлять его в колонию

22.11.2022 13:08

Новый главный ревизор Челябинска: Время покажет, как я смогла реализовать поставленные передо мной задачи

22.11.2022 12:59

Челябинские студенты-географы вернулись из экспедиции по Балтийскому морю

22.11.2022 12:07

В Карталах задержан любитель чужих герефордов

22.11.2022 11:49

Назначен новый главный ревизор Челябинска

22.11.2022 11:04

Педагог из Чебаркуля лишилась денег, покупая щенка по Интернету

22.11.2022 10:52

Челябинцу Евгению Кириченко вручат награду конкурса молодых конструкторов в сфере сельхозмашиностроения

22.11.2022 10:45

Златоуст передал медоборудование в военный санаторий под Чебаркулем

22.11.2022 10:24

В Челябинске водитель легковушки погиб после столкновения с маршруткой

22.11.2022 08:55

На Дальнем Таганае «вырос» световой столб

22.11.2022 02:49

Школа из Юрюзани представит свои раритеты в Музее Победы в Москве

22.11.2022 01:34

Режим «черного неба» в ряде городов Челябинской области сохранится до вечера среды

22.11.2022 01:27

Во вторник в Челябинской области – без осадков