Уперлись в столб: "Интерсвязь" потребовала от "Россети Урал" решить разногласия без ущерба для населения

Операторы связи «Гиперсеть» и «Инсит» совместно с компанией «Интерсвязь» публично выступили против «Россети Урал». Сегодня, 24 ноября, в офисе «Интерсвязи» на брифинге для СМИ обнародован факт срезания проводов «Интерсвязи» с опор в Златоусте, Верхнем Уфалее и Кусе, после чего без связи и телевидения остались сотни абонентов.

Пострадавших может стать значительно больше – сообщил на брифинге генеральный директор ООО фирма «Интерсвязь» Руслан Усманов, поскольку демонтаж оборудования может продолжиться дальше на территории Челябинска и области. Коллеги-операторы поддержали его. Суть их выступления сводилась к призыву не лезть на столб во всех смыслах этого выражения.

Предыстория разбирательств операторов связи и электросетевой компании «с бородой», в том числе с участием региональной «минцифры». В частности, «Интерсвязь» платит исправно за размещение на опорах по договору с "Россети Урал" более двух миллионов рублей ежемесячно, но подписала его с протоколом разногласий относительно цены и рассчитывает изменить сумму в судебном порядке.

«Вызывает вопросы методика расчёта стоимости использования опор для размещения “оптики”. Например, в абонентскую плату включено обслуживание и ремонт оптических линий сотрудниками электросетевой компании — это 62% от величины арендной платы. При этом в договоре прямо прописана обязанность оператора связи поддерживать собственные сети в исправном состоянии своими силами. Получается противоречие», — комментирует генеральный директор компании ООО фирма «Интерсвязь» Руслан Усманов.

«Мы требуем прекратить уничтожение линий связи и призываем руководство МРСК ("Россети Урал" - ред.) решать вопросы в правовом поле в соответствии с действующим законодательством РФ. От этих действий в первую очередь страдают жители региона, затронуты их прямые интересыю Мы написали письмо на председателя “оперативного Штаба по принятию решений о проведении мероприятий по защите населения и территорий” с просьбой о введении моратория на демонтаж сетей связи до окончания специальной военной операции», — комментирует Руслан Усманов.

«В целях прояснения ситуации сообщаем, что компания «Россети Урал» неоднократно проводила переговоры и информировала провайдеров на всех территориях присутствия о необходимости легализации линий связи, размещенных на электросетевой инфраструктуре без согласия собственника такой инфраструктуры, - говорят в "Россети Урал". - Были озвучены сроки, в рамках которых было необходимо узаконить сложившиеся отношения».

По ситуации со срезанием проводов в Златоусте в "Россети Урал" заявили об отсутствии необходимых документов на момент демонтажа: «Представители провайдера «Интерсвязь-Златоуст», прибывшие на место проведения плановых работ в Златоуст, сообщили об отсутствии информации относительно собственника размещенного оборудования, отказавшись подписывать документацию по инвентаризации».

Операторы связи и "Россети Урал" сходятся в оценке, что ситуация для региона не уникальная, подобные имеют место во многих регионах. Есть примеры успешных решений, например, в Краснодарском крае, где при участии антимонопольщиков удалось снизить оплату за использование опор почти в 10 раз, вопросы решались исключительно в правовом поле, после чего сотрудничество энергетиков и сетевиков перешло в конструктивное русло.