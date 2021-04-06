В 2021 году ЮУЖД в Челябинской области инвестирует в развитие 7,9 миллиарда рублей

В 2021 году инвестиционная программа ОАО «РЖД» на территории Челябинской области составит 7,9 миллиарда рублей.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ЮУЖД, из общего объема инвестиций 2,3 миллиарда рублей будет направлено на обновление железнодорожного пути. В 2021 году планируется провести капитальный ремонт порядка 123 километров пути.

В обновление тягового подвижного состава будет вложено 2,4 миллиарда рублей. В рамках инвестиционной программы в локомотивное депо Челябинск поступят 15 маневровых локомотивов ТЭМ18ДМ. Локомотивный парк депо Карталы пополнится пятью электровозами 4ЭС5К «Ермак», тремя маневровыми локомотивами серии ТЭМ14.

В 2021 году продолжится внедрение интегрированного поста автоматизированного приема и диагностики подвижного состава на станции Челябинск-Главный. На завершение проекта будет направлено 256,8 миллиона рублей.

Всего в развитие ЮУЖД по инвестиционной программе ОАО «РЖД» в 2021 году будет вложено 15,1 миллиарда рублей.