В Челябинске ищут подрядчика для обслуживания объектов незавершенного метро

Акционерное общество «Челябинский метротрамвай» объявило аукцион по поиску подрядчика для обслуживания станций и строительных площадок незавершенного метро в Челябинске. На эти цели областные власти готовы направить 162 миллиона рублей.

Как сообщает на портале госзакупок, заявки принимаются до восьми часов 30 минут (московское время) седьмого апреля. Итоги планируется подвести 10 апреля.

Начальная (максимальная цена) цена контракта составляет 161 миллион 998 тысяч 973,30 рубля.

Согласно техническому заданию, исполнителю нужно будет содержать стройплощадку «Портал электродепо», стройплощадку и станцию «Комсомольская площадь», шахты со станции «Торговый центр» со всеми прилегающими выработками, площадки стволов и шахты, перегонных тоннель.

Подрядчику предстоит обслуживать системы водоотведения (организовать эксплуатацию и обслуживание насосов по откачке воды), инженерные системы (для проветривания выработок, освещения горных выработок, откаточные пути на подземном участке), оборудование и электроустановки, а также заниматься техническим обслуживанием тоннелепроходческого щита «Ловат». Предстоит организовать работу маркшейдерской службы и дежурных слесарей.

Период проведения работ – с ноля часов первого мая до 23 часов 29 минут 31 декабря 2023 года.

Напомним, с июня 2022 года обслуживанием частично построенных, но не запущенных станций метро в Челябинске занимается «Моспроект-3», входящая в одноименный холдинг.

Кроме того, АО «Моспроект-3» занялась всем комплексом работ по метротраму в Челябинске – от разработки проектной документации до выполнения строительно-монтажных работ. Специалисты компании обеспечивают полный комплекс работ по созданию первой линии метротрамвая в Челябинске, соединяющей Северо-запад и Металлургический район с железнодорожным вокзалом.

ДЛЯ СПРАВКИ

В августе 2022 года был подписан договор между АО «Челябинский метротрамвай» и АО «Моспроект-3» на разработку проектной документации и выполнение комплекса строительно-монтажных работ по объекту «Строительство линии скоростного трамвая в Челябинске. Линия «Север Юг». Стоимость - 49,5 миллиарда рублей.

Линия массового пассажирского транспорта «Север - Юг» соединит два района города - Северо-запад и ЧМЗ - с железнодорожным вокзалом. Ее общая протяженность составит 9,45 километра. Из них 7,124 километра подземного пути и два подземных остановочных комплекса будут построены в 2022 - 2025 годах. Работы будут проводиться в рамках реализации бюджетного инфраструктурного проекта «Метротрамвай с интеграцией в трамвайную сеть в городе Челябинске».

В июне 2022 года «Моспроект-3» выиграло тендер на поддержание существующих выработок метрополитена в Челябинске. Компания будет обслуживать частично построенные, но не запущенные в эксплуатацию линии и станции метро.

Проект метротрамвая в Челябинске предполагает строительство четырех подземных станций и двух линий общей протяженностью 11,91 километра («Север-Юг» и «Восток-Запад»).

АО «Моспроект-3» также займется экономическим обоснованием продления линии метротрама «Восток-Запад» на участке от станции «Площадь Революции» до Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) в Челябинске.