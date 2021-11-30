В Челябинске назван победитель аукциона по продаже недостроя в Ленинском районе

Власти Челябинска назван победитель аукциона по продаже недостроя в Ленинском районе, итоги которого подведены сегодня, 30-го ноября.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, объект незавершенного строительства, изъятый у ООО «СЛК-Групп», купило АО «Практик», предложив за здание 27 миллионов 258 тысяч 480 рублей (начальная цена - 26 миллионов 724 тысячи рублей).

Данный объект площадью 1206,7 квадратных метра и степенью готовности 80 процентов расположен в Ленинском районе на улице Игумена (кадастровый номер объекта 74:36:0301003:562).

На недострой в Металлургическом районе желающих не нашлось – второй аукцион сегодня признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок. Речь об объекте на улице Румянцева, изъятом у ООО Специализированный застройщик «Метчелстрой», площадью 1236,8 квадратных метра. Степень готовности здания – десять процентов.