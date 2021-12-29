В Челябинске запустят производство, которое на 95% закроет потребность области в медицинском кислороде

ООО «Челябтехгаз» запустит в Челябинске дополнительное собственное производство кислорода и азота особой чистоты мощностью 29 тонн в сутки. Оно на 95% закроет потребность медицинских учреждений Челябинской области в кислороде, которая выросла в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Как сообщает пресс-служба правительства области, экспертный совет Фонда развития промышленности (Группа ВЭБ.РФ) одобрил ООО «Челябтехгаз» заём по флагманской программе «Проекты развития». Средства господдержки в размере 145 миллионов рублей будут направлены на приобретение оборудования для воздухоразделительной станции по получению жидкого медицинского кислорода.

Напомним, в 2021 году по поручению губернатора области Алексея Текслера и Минпромторга РФ челябинский минпром наладил бесперебойное обеспечение медучреждений региона жидким и газообразным медицинским кислородом.

«Всего с мая по ноябрь мы нашли и смогли поставить в систему здравоохранения более восьми тысяч тонн кислорода, - рассказал министр промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области Павел Рыжий. - Это была очень напряженная работа, мы везли его отовсюду, от Азова до Кузбасса. В этот процесс активно включились промышленные предприятия области. Теперь перед нами стоит задача нарастить мощности по производству медкислорода непосредственно на Южном Урале».

В Челябинске будет введен в эксплуатацию новейший в технологическом плане завод по производству медицинского жидкого кислорода. «В совокупности с уже действующими на предприятии мощностями общая суммарная производительность оставит 52 тонны в сутки. Это на 95% покрывает потребность медицинских учреждений Челябинской области в кислороде даже с учетом повышенного спроса, - отметил директор регионального ФРП Сергей Казаков. - Таким образом, регион будет полностью независим от поставок из дальних районов страны, что гарантирует их оперативность и надежность, а также позволит снизить стоимость конечного продукта».

«Челябтехгаз» – один из крупных игроков на этом рынке. Министр выразил уверенность, что с помощью льготного займа ФРП компания сможет существенно увеличить объемы выпуска жидкого медицинского кислорода.

Кроме того, организация собственного кислородного производства в Челябинске снизит розничные и оптовые цены для местных потребителей на 15-30%. На сегодня из-за острой нехватки медицинского кислорода практически по всей стране цена на него довольно высока. При этом существенную долю в ней занимают транспортные расходы и стоимость отгрузки на сторонних заводах-производителях.

«Как известно, общая стоимость проекта складывается из нескольких составляющих – выбор площадки, закуп оборудования, его проектирование и доставка, строительство здания, монтажные и пуско-наладочные работы, ввод в эксплуатацию. Объем инвестиций в наш проект составляет 291,2 миллиона рублей. Низкая процентная ставка и существенная отсрочка платежа, предложенные ФРП, снимут с нас финансовую нагрузку и позволят своевременно осуществлять выплаты по займу после ввода в эксплуатацию станции по производству кислорода», – рассказывает заместитель директора по связям с общественностью ООО «Челябтехгаз» Никита Литвинов.

В ходе реализации проекта будет создано 14 рабочих мест. Предприятие получит средства льготного займа сразу после подписания договора, фиксирующего обязательства сторон.

Жидкий медицинский кислород используется как субстанция для производства газообразного медицинского кислорода, который в свою очередь применяется для дыхания в лечебных целях, в том числе для пациентов с COVID-19.

По оценкам медиков, «легким» и «средним» пациентам требуется до 10 литров газообразного кислорода в минуту, «тяжелым» на аппарате ИВЛ – около 45 литров в минуту. Воздухоразделительная установка, приобретенная на средства займа, позволит запустить кислородный завод производительностью 1200 кг/ч жидкого кислорода. Хранить его планируется как в уже имеющихся на предприятии емкостях, так и в дополнительно закупленных трех хранилищах по 50 кубических метров каждое.