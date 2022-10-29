29.10.2022
В Челябинской области изъяли из оборота тонны просроченной курятины
29.10.2022
Сегодня 70 лет исполнилось вневедомственной охране Росгвардии
29.10.2022
Выставка «Тяжелый след 30-х» откроется в Челябинске
28.10.2022
В Копейске ребенок получил травму в игровой комнате
28.10.2022
Дознавателя из Кременкуля осудили за взятку
28.10.2022
Врач в Челябинской области должен получать 80,8 тысячи рублей, медсестры и санитарки - 40,4 тысячи
В Челябинской области изъяли из оборота тонны просроченной курятины
14,7 тонны просроченной продукции хранились на складе
17.10.2022
В Челябинской области выявлен очередной случай бешенства
18.05.2022
В Челябинскую область из Узбекистана приехала томатная моль
13.09.2017
Контрафактные молоко и колбаса не попали на прилавки челябинских магазинов
06.02.2017
В Челябинской области уничтожили 20 тонн польских яблок
Спасенный в Челябинской области белый лебедь передан зоозащитникам
28.10.2022
Дети мобилизованных уже получают бесплатное питание в Челябинске
27.10.2022
Челябинская область получит 1,3 миллиарда на повышение зарплат медработникам
27.10.2022
В Челябинской области мобилизованным и добровольцам выплатят по 50 тысяч рублей
26.10.2022
В Челябинской области построят еще четыре школы и восемь детсадов до конца 2022 года
26.10.2022