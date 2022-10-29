В Челябинской области изъяли из оборота тонны просроченной курятины

Охлажденную курятину с истекшим сроком годности не допустил в магазины Россельхознадзор по Челябинской и Курганской областям. Специалисты ведомства в ходе проверки на складе одного из крупнейших птицеводческих предприятий обнаружили продукцию с истекшим сроком годности.

Это были куриные крылья и грудка в количестве 14, 7 тонн. Их сроки годности истекли 9, 10 и 11 октября.

Как сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, предприятие нарушило законы «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и «О ветеринарии», которые не позволяют оставлять в обороте (на хранении, в частности) продукцию с истекшим сроком годности. Старую курятину утилизировали 20 октября.