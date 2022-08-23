В Челябинской области обновляют автопарки в городах

В Челябинской области продолжается обновление общественного транспорта – во вторник, 23 августа, в Копейске на линию выходят 24 новых комфортабельных автобуса.

Как сообщает пресс-служба миндортранса региона, автобусы марки ПАЗ ВЕКТОР NEXT приобрели за счет средств областного бюджета, из них 17 автобусов среднего класса и семь - малого класса. Все автобусы брендированы.

Новые ПАЗЫ будут работать на шести муниципальных маршрутах:

- №3 «Автовокзал - Северный Рудник»,

- №5 «Автовокзал - П. Потанино»,

- №6 «Кольцевой по ул. Сутягина, Пр. Славы»,

- №7 «Автовокзал - Вахрушево»,

- №10 «Кольцевой по ул. Ленина, ул. Кузнецова»,

- №26 «Автовокзал - Октябрьский».

В министерстве уточнили, что обновление общественного транспорта проходит и в других муниципалитетах.

При поддержке губернатора приобретаются 17 автобусов среднего класса марки МАЗ-206 для Златоуста и 12 автобусов среднего класса марки ПАЗ ВЕКТОР NEXT для Миасса. Все они будут поставлены до декабря 2022 года

С 2019 года на улицах Челябинска появились 259 новых автобусов большого класса. В прошлом году было закуплено для города 30 трамваев и столько же поступит до конца 2022 года.

Благодаря заключенному концессионному соглашению, в следующем году в областном центре планируется полностью обновить парк троллейбусов – 168 новых троллейбусов будет работать в городе.

Всего в 2022 году в Челябинской области планируется к обновлению 138 единиц пассажирского транспорта.