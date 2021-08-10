В Челябинской области прогнозируют рост реальных зарплат по итогам 2021 года

В первом полугодии 2021 года Челябинская область по большинству ключевых показателей социально-экономического развития продемонстрировала положительную динамику.

Губернатор Алексей Текслер доложил президенту Владимиру Путину о социально-экономической ситуации в регионе, о восстановлении рынка труда и доходов населения в ходе визита главы государства в регион.

По данным Челябинскстата, индекс промышленного производства на Южном Урале вырос относительно января–июня 2020 г. на 13,3% (+9,8% к аналогичному периоду допандемийного 2019 года). Ввод жилья составил 732,7 тысячи квадратных метров, или +26,8% (+51,2%). Объем работ в строительстве демонстрирует рост на 23,9% (+13,6%). Оборот розничной торговли – на 10,3% к январю–июню 2020 и 2019 годов в сопоставимых ценах.

Уровень безработицы и доходы населения также показывают положительный тренд. Численность зарегистрированных безработных к первому июля 2021 года уменьшилась на 64,1% по сравнению с уровнем на ту же дату 2020 года и на 62,3% – по сравнению с началом 2021 года. Среднемесячная начисленная заработная плата выросла за январь–май текущего года на 6,7% (+15,1% к аналогичному периоду 2019 года), в реальном выражении – на 1,5% (+3,6%).

«Ваше поручение к октябрю восстановить число занятых мы выполним. Фактически мы это сделаем к концу этого месяца. Ключевой вопрос – вопрос зарплат и денежных доходов населения. Договорились с крупным и средним бизнесом по индексации зарплат сверх уровня инфляции. Мы ожидаем рост реальных зарплат в этом году», – отметил Алексей Текслер.

Для поддержки положительной динамики показателей предпринимается целый комплекс мер, реализуемых разными органами исполнительной власти и муниципалитетами с вовлечением в эту работу общественных и деловых объединений, предпринимательского сообщества.

В числе мероприятий, направленных на стабилизацию занятости и рост доходов, – повышение эффективности производства. И здесь ключевую роль играет базовый сектор экономики Челябинской области – промышленность. На ее поддержку работает целый комплекс мер федерального и регионального уровня. В том числе, активная работа ведется в рамках реализации нацпроекта «Производительность труда».

На стимулирование успешной деятельности южноуральских предприятий, их модернизацию и расширение направлена поддержка инвестиционной активности. Для этого в регионе продолжается внедрение целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса (по результатам 2020 года достижение их показателей составило 98% – это третье место в России), инвесторам оказывается помощь в виде налоговых льгот и иных преференций, действует комплексная система привлечения инвесторов и сопровождения проектов.

«Вся эта работа способствует тому, что регион даже в непростое время пандемии показывает положительную динамику в инвестициях. В первом квартале этого года прирост вложений составил уже 25,7%, их физический объем достиг 64,5 млрд рублей. На территории Челябинской области сегодня продолжается реализация более 300 проектов с объемом инвестиций более 500 млрд рублей, в рамках которых планируется создание более 9 тыс. рабочих мест. И мы продолжаем развивать нашу систему поддержки инвесторов, используя наилучшие доступные механизмы, включая составляющие инвестиционного стандарта, наработки АСИ и регионов-лидеров Нацрейтинга инвестпривлекательности», – комментирует заместитель губернатора Егор Ковальчук.

Важную роль в деле устойчивого функционирования экономики играет малое и среднее предпринимательство. Меры по его развитию представляют собой системную работу. Для этого в Челябинской области в рамках соответствующего нацпроекта функционирует центр «Мой бизнес», предоставляющий финансовые, образовательные, консультационные, инжиниринговые и иные услуги.

«С начала 2021 года центр оказал уже свыше 15 тысяч услуг, в том числе более 130 финансовых: выдано 82 займа на общую сумму 263 миллиона рублей и 49 поручительств в общей сложности на 347,8 миллиона рублей, которые позволили бизнесу привлечь более 952 млн рублей кредитных средств. Порядка 50 предпринимателей на сегодня являются резидентами Центра бизнес-инкубирования, еще около 60 – воспользовались услугами коворкинга "Мой бизнес"», – отметила министр экономического развития Челябинской области Наталья Лугачева.

Особое внимание на Южном Урале уделяется поддержке инновационных компаний, женского предпринимательства, фермеров и экспортеров. Последние также могут обратиться за сервисами по продвижению на зарубежные рынки в Центр поддержки экспорта Агентства международного сотрудничества региона, действующий в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». С начала 2021 года Центр оказал услуги 111 субъектам малого и среднего предпринимательства, контракты заключили 28 из них на сумму 4 млн долларов США, 36 компаний прошли обучение. До конца года запланирован ряд мероприятий – семинары, круглые столы, вебинары, бизнес-миссии. Предприятия региона принимают активное участие в международных выставках и форумах.

К числу ключевых механизмов восстановления занятости, сохранения и увеличения доходов населения, реализуемых правительством Челябинской области, также относятся меры социальной поддержки граждан, которые – наряду с экономическими инструментами развития бизнеса и механизмами стимулирования инвестиционной деятельности – нашли отражение в принятой в начале мая 2021 года региональной программе «Снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума в Челябинской области».

ФОТО: пресс-служба Кремля