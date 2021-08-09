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09.08.2021

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безработица
уровень безработицы
занятость населения
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09.08.2021 13:38
Фото: Валерий Иванов

Челябинская области досрочно выполнит поручение президента по восстановлению числа занятых

Челябинская области досрочно выполнит поручение президент Российской Федерации Владимира Путина по восстановлению численности занятых в экономике жителей.

Напомним, Владимир Путин поручил обеспечить к четвертому кварталу 2021 восстановление численности занятого населения до уровня 2019 года.

«Ваше поручение к октябрю восстановить число занятых мы, безусловно, выполним. Фактически мы это сделаем уже к концу этого месяца, и не только по регистрируемой занятости – речь идёт о численности по методологии МОТ. Так что мы это сделаем», -доложил губернатор Алексей Текслер президенту Владимиру Путину в ходе рабочей встречи главы региона и главы государства в Магнитогорске шестого августа 2021 года.

На начало пандемии, первое марта 2020-го года, в области было зарегистрировано 22,5 тысячи человек безработных граждан. В середине прошлого года из число выросло до 69 тысяч. К концу сентября 2020 года был зарегистрирован пик безработных - 93 тысячи (около пяти процентов от всего трудоспособного населения, а по данным Росстата, восемь процентов от объема всей рабочей силы в регионе).

Пандемия сильнее всего сказалась на занятости в секторе услуг, развлечений и гостиничного бизнеса. В остальных отраслях не произошло массового высвобождения работников. Власти не вводили в регионе жестких ограничений, дали предприятиям возможность работать, соблюдая противоэпидемические меры.

Принятые меры государственной поддержки бизнеса (в первую очередь, это льготное кредитование, а также субсидии субъектам малого предпринимательства, реструктуризации кредитов, кредитные каникулы и налоговые льготы) позволили сохранить в регионе около 170 тысяч рабочих мест.

Власти региона приняли комплексный план мероприятий по восстановлению численности занятых до ковидного уровня.

Программа предусматривает поддержку самозанятых, субсидирование работодателей в части приема на работу выпускников, социальный контракт. В области вновь появилась возможность использования средств соцконтракта в развитии личного подсобного хозяйства.

По состоянию на первое января 2021 года в Челябинской области было зарегистрировано 65 тысяч 503 безработных, девятое августа - 23 тысячи 296 безработных граждан. Уровень безработицы – 1,27% (максимальный был в октябре 2020 года – 4,92%). В областном банке данных более 42,5 тысячи вакансий.

Автор: Любовь Юрина
безработица
уровень безработицы
занятость населения
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Рекомендации южноуральцам от эксперта Сбер Управление Активами

05.08.2021 17:15

ВТБ: объем автокредитов в Челябинской области вырос на треть

05.08.2021 17:08

В 1 полугодии ЮУЖД повысила производительность труда и выполнила все соцобязательства

05.08.2021 16:47

В Челябинской области в ДТП с легковушкой и внедорожником погиб подросток

05.08.2021 15:10

Жители Джабыка и Запасного, потерявшие жилье на пожаре, получат выплаты на стройку или покупку дома

05.08.2021 14:49

Южноуральцы могут подать заявления о включения в список избирателей по месту нахождения

05.08.2021 14:47

Сто кустов конопли и десять килограммов марихуаны полицейские нашли у жителя Увельского района

05.08.2021 14:47

Момент массовой аварии на трассе в Челябинской области попал на видео

05.08.2021 14:45

Цены на овощи в Челябинской области снижаются из-за начала сбора нового урожая

05.08.2021 14:31

Продлены ограничения на движение большегрузов по федеральным трассам Челябинской области

05.08.2021 14:06

Ватерполистки златоустовской «Уралочки» будут бороться за бронзу Олимпиады