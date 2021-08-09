Челябинская области досрочно выполнит поручение президента по восстановлению числа занятых

Челябинская области досрочно выполнит поручение президент Российской Федерации Владимира Путина по восстановлению численности занятых в экономике жителей.

Напомним, Владимир Путин поручил обеспечить к четвертому кварталу 2021 восстановление численности занятого населения до уровня 2019 года.

«Ваше поручение к октябрю восстановить число занятых мы, безусловно, выполним. Фактически мы это сделаем уже к концу этого месяца, и не только по регистрируемой занятости – речь идёт о численности по методологии МОТ. Так что мы это сделаем», -доложил губернатор Алексей Текслер президенту Владимиру Путину в ходе рабочей встречи главы региона и главы государства в Магнитогорске шестого августа 2021 года.

На начало пандемии, первое марта 2020-го года, в области было зарегистрировано 22,5 тысячи человек безработных граждан. В середине прошлого года из число выросло до 69 тысяч. К концу сентября 2020 года был зарегистрирован пик безработных - 93 тысячи (около пяти процентов от всего трудоспособного населения, а по данным Росстата, восемь процентов от объема всей рабочей силы в регионе).

Пандемия сильнее всего сказалась на занятости в секторе услуг, развлечений и гостиничного бизнеса. В остальных отраслях не произошло массового высвобождения работников. Власти не вводили в регионе жестких ограничений, дали предприятиям возможность работать, соблюдая противоэпидемические меры.

Принятые меры государственной поддержки бизнеса (в первую очередь, это льготное кредитование, а также субсидии субъектам малого предпринимательства, реструктуризации кредитов, кредитные каникулы и налоговые льготы) позволили сохранить в регионе около 170 тысяч рабочих мест.

Власти региона приняли комплексный план мероприятий по восстановлению численности занятых до ковидного уровня.

Программа предусматривает поддержку самозанятых, субсидирование работодателей в части приема на работу выпускников, социальный контракт. В области вновь появилась возможность использования средств соцконтракта в развитии личного подсобного хозяйства.

По состоянию на первое января 2021 года в Челябинской области было зарегистрировано 65 тысяч 503 безработных, девятое августа - 23 тысячи 296 безработных граждан. Уровень безработицы – 1,27% (максимальный был в октябре 2020 года – 4,92%). В областном банке данных более 42,5 тысячи вакансий.