В Челябинской области растет коэффициент напряженности на рынке труда - соотношение количества ищущих работу к количеству вакансий.

По состоянию на 11 апреля коэффициент напряженности составил 0,71, на начало года – 0,61. Год назад этот показатель был выше – 1,46.

По состоянию на 11 апреля 2022 года в центрах занятости населения региона заявлено работодателями 29 тысяч 479 вакансий. На начало года было на восемь тысяч вакансий больше - 37 тысяч 854 вакантных рабочих места, год назад – на первое апреля 2021 года – 31 тысяча 545 единиц.

Число трудоустроенных безработных граждан по сравнению с аналогичным периодом прошлого года также сокращается. В марте 2022 года было трудоустроено 1758 безработных, в марте 2021 года – 3565 человек. В апреле число трудоустроенных стало расти.

Растет и количество безработных граждан, которые приступили обучению по направлению службы занятости.

При этом сокращается число безработных, состоящих на учете в центрах занятости. По состоянию на 11 апреля официально ищут работу 17 тысяч 59 человек.

В Контрольно-счетной палате области напомнили, в 2021 году благодаря мерам господдержки, направленным на снятие напряженности на рынке труда, уровень безработицы вернулся к доковидным значениям. «Полученный в пандемию опыт позволит руководству нашего региона оперативно решать вопросы и в текущей экономической ситуации», - подчеркнули КСП.

Губернатор Алексей Текслер поставил задачу постоянно мониторить ситуацию на рынке труда и сохранить занятость.