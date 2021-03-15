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В Челябинской области стартовали продажи домов в «президентской деревне»

Акционерное общество «Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и ипотеки» (ЮУ КЖСИ, учредитель – правительство региона) объявило о старте продаж домов в «президентской деревне». Закрытый поселок строился для размещения международных делегаций на стран ШОС и БРИКС на западном берегу Шершней и получил название «Саммит».

Как сообщает пресс-служба ЮУ КЖСИ, в поселке зарегистрировано 72 коттеджа.

На сегодняшний день на территории находятся 35 двухэтажных резиденций, в том числе пять кирпичных, восемь больших и 22 малые резиденции (в основе конструктива – дерево). Площадь домов - 188 и 333 квадратных метра. Они возведены по немецкой технологии VALDEK.

«В домах установлены газовые котлы, заведены центральные коммуникации: электроэнергия, газ, водоснабжение и водоотведение. При этом сети проложены под землей, - отмечают в ЮУ КЖСИ. Для будущих жителей поселка это означает «чистое небо», все кабели, в том числе для уличного освещения, протянуты по подземным каналам».

Из каждого дома открывается живописный вид на Шершневское водохранилище. Обслуживать закрытый поселок будет собственная управляющая компания».

Весной на территории появится спортивная площадка, открытая зона барбекю, детская зона отдыха. На прогулочном бульваре установят скамьи и малые архитектурные формы.

Напомним, к саммитам ШОС и БРИКС, которые планировалось провести в Челябинске в 2020 году, планировалось построить три поселка для размещения делегаций стран-участниц.

В «президентской деревне» намечалось возвести 72 коттеджа, восемь из которых предназначены для глав государств, остальные – для сопровождающих.

После отмены проведения мероприятий в Челябинске проект поселка был пересмотрен: сократилось количество домовладений, проект усилен в части благоустройства мест общего пользования.

Застройщиком объекта является АО «Лидер», управление деятельностью которого, по решению собственника, осуществляет Акционерное общество «Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и ипотеки» (ЮУ КЖСИ, 100% акций принадлежит правительству области).