В Челябинской области строится с привлечением средств дольщиков 198 жилых домов

На территории Челябинской области с привлечением средств дольщиков строится 198 жилых домов, что составляет 21,7% от показателя по Уральскому Федеральному округу (911 домов). Об этом свидетельствует проведенный Контрольно-счетной палатой региона экспресс-анализ.

В КСП отмечают, в УрФО сохраняется тенденция к снижению проблемных объектов. С начала года их количество уже снизилось на 29% (со 138 до 98).

На прошлой неделе губернатор Алексей Текслер на совещании с представителями Фонда развития территорий озвучил меры и поставил задачи, направленные на скорейшее восстановление прав дольщиков Челябинской области.

В КСП отмечают, с 17 марта 2022 года по заявлению участника долевого строительства срок условного депонирования денежных средств, внесенных им на счет эскроу, может быть продлен по истечении полугода с указанного застройщиком в проектной декларации срока ввода многоквартирного дома в эксплуатацию еще на два года. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. Данная мера поддержки распространяется, в том числе на договоры долевого участия, заключённые до 14 марта 2022 года, и позволит защитить граждан от рисков изменения цен на жилье.

Как сообщает минстрой области, всего в работе регионального Фонда развития территорий находится 23 дома. Сроки по ним - 2022-2023 годы. Своих квартир ожидают около 2,5 тысячи человек.

В зоне ответственности субъекта остается 20 проблемных домов. В ближайшее время 14 из них исключат из ЕРПО, поскольку по ним нет пострадавших граждан. По одному адресу регион направит ходатайство в Фонд. Сроки еще по двум объектам - II квартал 2022 года. По одному объекту числится один дольщик, он не обращался к конкурсному управляющему, поэтому договор с ним будет расторгнут. Еще два объекта – офисные здания, их планируется выставить на торги.

До конца 2022 года фонд может принять решения еще по пяти проблемным объектам, где пострадавшими признаны 269 человек.